Thủ tướng: Việt Nam là đối tác tin cậy, an toàn trong lĩnh vực logistics 08/10/2025 21:44

(PLO)- Khẳng định Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn trong lĩnh vực logistics.

Chiều 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Đại hội Thế giới Liên đoàn quốc tế Các hiệp hội Giao nhận và Vận tải (FIATA World Congress 2025) - sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics thế giới.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đại hội FIATA 2025 với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh" là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Thủ tướng, việc FIATA lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay và lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế, ngành logistics thế giới với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics.

Việt Nam có điều kiện để thành trung tâm logistics quan trọng

Thủ tướng cho hay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là "mạch máu" của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại FIATA World Congress 2025. Ảnh: VGP

Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Và Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng.

Thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp cho phát triển ngành logistics. Cụ thể, triển khai đầu tư phát triển hạ tầng logistics chiến lược, hạ tầng giao thông trên cả 5 phương thức (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa).

Trong đó, nổi bật là phát triển hệ thống cảng biển từ Bắc xuống Nam, đặc biệt là các cảng lớn như Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hải Phòng…

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam phát triển nhiều sân bay quốc tế tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ… và đặc biệt là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực.

Trong lĩnh vực đường bộ, đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển. Về đường sắt, thúc đẩy, chuẩn bị khởi công các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc; triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt đô thị.

Đồng thời, Việt Nam cũng ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics.

Cùng với đó là các nhóm giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số trong logistics, xây dựng các trung tâm logistics thông minh; thúc đẩy phát triển logistics xanh, bền vững...

Ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA tặng quà lưu niệm Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới dự báo diễn biến phức tạp. Song, Việt Nam mong muốn một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người trên thế giới.

Với mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng FIATA và các doanh nghiệp quốc tế cùng với Việt Nam thực hiện 5 đẩy mạnh hợp tác để thực hiện kết nối con người với con người, quốc gia với quốc gia.

Đó là đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong logistics. Đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics nhanh, xanh, bền vững; đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm logistics thông minh.

Và đẩy mạnh hợp tác kết nối các trung tâm logistics; đẩy mạnh hợp tác kết nối các phương thức logistics.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế "3 bảo đảm" và "3 cùng". Trong đó, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển logistics; bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, giữa các đối tác trong nước và đối tác quốc tế. Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác cùng phát triển. Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chia sẻ niềm vui,

Theo Thủ tướng, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng.