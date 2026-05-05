Thường trực Ban Bí thư nói về việc luân chuyển lãnh đạo chủ chốt các địa phương 05/05/2026 12:12

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu ra các trọng tâm trong việc điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP thời gian qua.

Sáng 5-5, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn ĐBQH TP với cử tri các phường khu vực lõi trung tâm TP. Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng đã chia sẻ về công tác điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác cán bộ, trong đó có điều động, luân chuyển là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng. Việc này nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa, gắn yêu cầu đào tạo với yêu cầu ổn định để phát triển địa phương. Đảng luôn quán triệt nguyên tắc này.

“Luân chuyển cán bộ không phải để thay đổi cho nhiều mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nơi nào đang triển khai chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng. Phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho hay, đối với các địa phương lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM…, Trung ương rất quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cán bộ phải có thời gian công tác phù hợp để triển khai định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét.

Về giải pháp tới đây, Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình. Việc đánh giá lấy hiệu quả công tác và uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức nhằm hoàn thiện pháp lý về quản lý đội ngũ. Trong đó phân cấp phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để bộ máy vận hành ổn định dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt.

Theo ông Trần Cẩm Tú, riêng với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Ông tin tưởng đội ngũ cán bộ TP sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển mạnh mẽ.