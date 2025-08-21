Tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ rơi ngoài khơi Virginia 21/08/2025 08:41

(PLO)- Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Virginia khi đang bay huấn luyện.

Sáng 20-8 (giờ Mỹ), một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Virginia, phi công sau đó đã được cứu, đài CBS dẫn lời các quan chức Mỹ.

Theo Trung úy Jackie Parashar - phát ngôn viên Hải quân Mỹ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 20-8 (giờ miền Đông Mỹ) khi tiêm kích F/A-18E Super Hornet đang bay huấn luyện thường lệ.

Phi công, thuộc Phi đội Tiêm kích 83, sau đó đã phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc tiêm kích.

Các đội tìm kiếm được triển khai và phi công được cứu vào khoảng 11 giờ 21 sáng cùng ngày.

Chưa rõ tình trạng của phi công nhưng người này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Chiếc tiêm kích rơi xuống biển vẫn chưa được trục vớt, theo bà Parashar.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Phi đội Tiêm kích 83 đóng tại Căn cứ Không quân Hải quân Oceana ở TP Virginia Beach (bang Virginia).

Đây là chiếc F-18 thứ sáu mà Hải quân Mỹ mất trong vòng 10 tháng qua.

Tháng 10-2024, 2 phi công thiệt mạng khi một chiếc EA-18G Growler, biến thể của F/A-18E Super Hornet, rơi gần núi Rainier (bang Washington) cũng trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ.

Tháng 12-2024, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ báo cáo rằng một chiếc Super Hornet thuộc hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ đã bị hỏa lực của tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Gettysburg bắn nhầm. Hai phi công trên khoang kịp thời phóng ghế thoát hiểm an toàn.

Tháng 2, một chiếc Growler rơi xuống vịnh San Diego (bang California), gần Căn cứ Hải quân Coronado. Cả 2 phi công đều thoát hiểm và được một tàu cá cứu.

Tháng 4, Hải quân cho biết một chiếc Super Hornet rơi xuống Biển Đỏ khi đang được kéo vào khoang chứa máy bay trên tàu sân bay USS Harry S. Truman. Không có thương vong nghiêm trọng.

Khoảng một tuần sau, đầu tháng 5, một tiêm kích Super Hornet cũng rơi xuống biển khi đang cố hạ cánh xuống boong tàu USS Harry S. Truman.

Theo Hải quân Mỹ, chi phí sản xuất một chiếc Super Hornet vào khoảng 67 triệu USD.