Tiềm năng bán tín chỉ carbon từ rừng, biển Côn Đảo lớn đến đâu? 05/09/2025 18:23

(PLO)- Đơn vị tư vấn có báo cáo kết quả điều tra đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon.

Ngày 5-9, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với đơn vị tư vấn là Liên danh Viện Sinh thái rừng và Môi trường - trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Xuân Mai Green tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả điều tra đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ Carbon.

Dự hội nghị có ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc đặc khu Côn Đảo.

Đặc khu Côn Đảo (trực thuộc TP.HCM) là một quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam Bộ, gồm 16 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên khoảng 75,79 km², trong đó đảo Côn Sơn rộng khoảng 57 km².

Với vị trí địa lý đặc biệt và điều kiện tự nhiên đa dạng, Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng và biển phong phú, mang tính đặc trưng tiêu biểu cho kiểu rừng nhiệt đới hải đảo, có ý nghĩa rất lớn về mặt sinh thái, khoa học và phát triển bền vững.

Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM có tiềm năng bán tín chỉ carbon từ rừng, biển. Ảnh minh họa: KN

Theo kết quả điều tra về diện tích rừng năm 2025, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở Côn Đảo là hơn 6.462 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 93%, rừng trồng chiếm 0,46% và diện tích đất trống, cây bụi khoảng 6,7%. Trữ lượng gỗ bình quân của rừng tự nhiên đạt 121 m³/ha, rừng trồng đạt 253 m³/ha, rừng ngập mặn đạt 113 m³/ha.

Kết quả tính toán trữ lượng carbon rừng và biển, qua tính toán 5 bể chứa carbon (trên mặt đất, dưới mặt đất, cây chết, thảm mục, đất) cho thấy tổng trữ lượng carbon rừng Côn Đảo đạt gần 429 ngàn tấn C. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm tỉ trọng lớn nhất 99,25%, tiếp đến là rừng trồng là 0,72% và đất chưa có rừng chiếm 0,03%.

Đối với biển, hàm lượng POC trung bình tính từ ảnh Sentinel-3 dao động từ 39,187 đến 58,459 mg/m³, kết hợp với độ sâu trung bình 20 m và diện tích mặt nước nghiên cứu, tổng trữ lượng carbon đại dương ước đạt hơn 318 tấn C. Ngoài ra, thảm cỏ biển cũng đóng góp vào khoảng 15 tấn C tập trung chủ yếu ở khu vực vịnh Côn Sơn.

Tổng trữ lượng carbon rừng Côn Đảo đạt gần 429 ngàn tấn C, trong đó rừng tự nhiên chiếm tỉ trọng lớn nhất 99,25%. Ảnh: KN

Tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính quy đổi từ trữ lượng carbon rừng và biển Côn Đảo đạt 427 ngàn tấn C (tương đương khoảng1,566 triệu tCO₂e). Trong đó, rừng đóng góp trên 99,92%, biển đóng góp 0,08%.

Đây là nguồn “bể chứa carbon” quan trọng, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia trong giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với NDC của Việt Nam và các mục tiêu toàn cầu theo Thỏa thuận Paris.

Theo đơn vị nghiên cứu, với diện tích rừng lớn, trữ lượng carbon cao và xu hướng tăng diện tích rừng, Côn Đảo có tiềm năng tham gia các cơ chế tín chỉ carbon tự nguyện (VCM) và REDD+ quốc tế. Nguồn carbon từ biển dù chiếm tỉ trọng nhỏ vẫn có giá trị bổ sung vào danh mục tín chỉ “carbon xanh”.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÝ HUYỀN

Tại hội nghị, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cho rằng kết quả điều tra sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng đề án kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn và phát huy giá trị dịch vụ hệ sinh thái của đặc khu Côn Đảo.

Từ đó đưa Côn Đảo trở thành hình mẫu về phát triển xanh, tăng trưởng bền vững theo định hướng của TP.HCM, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...