Tìm kiếm thuyền viên mất tích bí ẩn khi tàu cá đang neo đậu 06/04/2026 09:16

Đến 8 giờ sáng nay 6-4, công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích tại khu vực cầu Tân Lý (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng cứu hộ rà soát từng mét nước để tìm kiếm một thuyền viên mất tích bí ẩn.

Đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy thuyền viên mất liên lạc. Ảnh PHAN TUẤN

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 5-4, ông Đ.N.L (chủ tàu cá BTh 80633 TS) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về việc thuyền viên mất tích.

Theo trình báo, con tàu dài gần 9 m này có 5 lao động hành nghề lặn. Trưa cùng ngày, cả nhóm tổ chức ăn uống ngay trên tàu đang neo đậu. Đến khoảng 15 giờ 30, mọi người phát hiện thuyền viên M.V.L (51 tuổi, quê Khánh Hòa) không có trên tàu.

Sau khi huy động lực lượng tìm kiếm trên tàu nhưng không có kết quả, chủ tàu đã trình báo lực lượng biên phòng nhờ hỗ trợ.

Lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy người mất tích. Ảnh PHAN TUẤN.

Đáng chú ý, trong lúc tìm kiếm, mọi người phát hiện điện thoại, mền và võng của ông L. đang nằm trên một chiếc tàu cá khác, neo đậu cách tàu cá BTh 80633 TS khoảng 10 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng biên phòng La Gi phối hợp cùng Công an phường Phước Hội và Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 8 đã triển khai phương án tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm tàu cá đậu san sát. Ảnh: PHAN TUẤN

Tuy nhiên, suốt đêm qua đến sáng nay, tung tích của thuyền viên này vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân cao khoảng 1,65 m, khi mất tích mặc quần đùi màu đen.