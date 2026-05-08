Tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên núi Bảy Tầng 08/05/2026 08:06

(PLO)- Người đàn ông tử vong trên núi Bảy Tầng, dưới chân núi có một xe máy không biển số.

Ngày 8-5, liên quan đến thi thể người đàn ông trên núi Bảy Tầng, Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát đi thông tin tìm kiếm thân nhân.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 4-5, Công an xã Tân Lập tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện một tử thi nam giới treo cổ trên cây tại khu vực đỉnh núi Bảy Tầng, thuộc thôn An Bình, xã Tân Lập.

Các lực lượng leo núi để tiếp cận hiện trường.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân có đặc điểm nhận dạng là nam giới, không mặc áo, mặc quần đùi màu xám (mặt trước có hình vợt tennis), tóc dài khoảng 6 cm, mất toàn bộ răng, cao khoảng 1m58, thể trạng trung bình. Thời gian tử vong ước tính từ 5 đến 8 ngày.

Tại hiện trường có một số vật dụng gồm quần tây dài màu xám tro, áo sơ mi màu nâu đã cũ; dưới chân núi phát hiện một xe máy hiệu Wave màu xanh, không có biển số, nghi liên quan đến nạn nhân.

Chiếc xe máy nghi liên quan đến nạn nhân.

Như PLO đã đưa, sáng 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm giám định pháp y tỉnh, Công an xã Tân Lập tổ chức leo lên ngọn núi không tên, bên cạnh núi Bảy Tầng để tiếp cận hiện trường nơi vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nặng.

Sau khi vụ việc được thông tin rộng rãi, có một gia đình ở Vũng Tàu (TP.HCM) nghi là người thân đến nhận diện nhưng chưa xác định được.

Lực lượng tình nguyện viên mang cáng lên núi đưa thi thể nạn nhân xuống.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Tân Lập đề nghị công an các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng và nhân dân phối hợp cung cấp thông tin truy tìm tung tích nạn nhân.

Ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Công an xã Tân Lập (Địa chỉ thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) hoặc qua số điện thoại 0252.3672.113 để phối hợp giải quyết.