Tín dụng tăng nhanh, lãi suất cho vay rục rịch tăng 02/11/2025 16:35

(PLO)- Tín dụng toàn hệ thống tăng 13,37% đến cuối tháng 9, trong khi huy động vốn tăng chậm hơn. Điều này khiến nhiều ngân hàng tư nhân đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm nhằm bổ sung nguồn vốn cho nhu cầu vay tăng cao.

Theo số liệu của NHNN, tính đến ngày 29-9 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 17,71 triệu tỉ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, tăng trưởng huy động chưa đuổi kịp so với tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng nhập cuộc đua hút tiền gửi

Công ty chứng khoán KBSV cho biết, thanh khoản hệ thống đang không còn dồi dào do tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động. Trong khi áp lực tỉ giá vẫn thường trực ở một vài thời điểm, kéo theo mặt bằng lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng nhẹ.

Khảo sát thực tế, PLO nhận thấy một số ngân hàng thương mại tư nhân thời gian gần đây đã nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động.

Gần đây nhất, ngày 29-10, ngân hàng Bắc Á vừa nâng lãi suất tiết kiệm. Theo đó, khách hàng gửi tiền dưới 1 tỉ đồng, chọn kỳ hạn 1 tháng sẽ được nhận mức lãi suất là 4,4%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng. Kỳ hạn 6 tháng được cộng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên 5,8%/năm. Các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, với mức lãi suất dao động từ 6%/năm đến 6,3%/năm.

Tương tự, tại Ngân hàng Số Vikki (trước đây là DongA Bank) cùng nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng từ 4%/năm lên 4,35%/năm, kỳ hạn 2 tháng tăng từ 4%/năm lên 4,4%/năm. Kỳ hạn 3 tháng từ 4,3%/năm lên 4,55%/năm. Kỳ hạn 6 tháng từ 5,5%/năm lên 5,9%/năm. Kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,8%/năm lên 6,1%/năm.

Ngân hàng NCB cũng thay đổi lãi suất theo xu hướng tăng, nhưng biên độ tăng ở tất cả các kỳ hạn chỉ 0,1 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 5,35%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 5,6%/năm tại các kỳ hạn từ 12 đến 60 tháng.

Hay như ngân hàng VIB cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến ở nhiều kỳ hạn. Ở nhóm ngắn hạn, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, lần lượt lên 3,8% và 3,9%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng được cộng thêm 0,2 điểm phần trăm, nâng mức lãi lên 4%/năm.

Đối với nhóm trung và dài hạn, ngân hàng tăng thêm 0,1 điểm phần trăm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo bảng lãi suất mới, kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 4,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đạt 5%/năm. Kỳ hạn 15-18 tháng lên 5,3%/năm. Còn nhóm 24-36 tháng được niêm yết ở mức 5,4%/năm.

Trước đó, lãi suất gửi tiết kiệm của một số ngân hàng như SHB, Sacombank, VPBank, TPBank, Eximbank đã tăng ở một số kỳ hạn ngắn.

Tín dụng toàn hệ thống tăng cao hơn so với huy động. Ảnh: T.L

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) vẫn giữ nguyên mặt bằng lãi suất huy động. Lãi suất các kỳ hạn dưới 5 tháng vẫn ở mức thấp, chỉ 1,6–1,9%/năm. Các kỳ hạn 6-11 tháng duy trì 2,9%/năm. Còn kỳ hạn từ 12 tháng trở lên phổ biến 4,2%/năm. Đây cũng là nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank luôn dẫn đầu thị trường về quy mô vốn huy động và cho vay.

Dù lãi suất tiết kiệm trên bảng biểu chính thức không tăng, song để thu hút dòng tiền gửi tiết kiệm của dân cư, mới đây Vietinbank áp dụng chính sách ưu đãi. Với số tiền gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn 1 đến 36 tháng, khách hàng được nhận quà tặng trị giá từ 50.000 đến 800.000 đồng. Số tiền gửi và kỳ hạn càng lớn, giá trị quà tặng càng tăng. Đặc biệt, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng trở lên, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, còn được tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trên VCB Digibank từ ngày 25-9 đến hết tháng 10-2025. Với mỗi khoản gửi từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng tham gia quay số tổng giá trị 3 tỉ đồng. Giải đặc biệt là 1 tỉ đồng và các giải phụ từ 50 đến 100 triệu đồng. Ngân hàng cũng áp dụng cơ chế nhân đôi mã dự thưởng vào ngày 1-10 cho khách hàng từ 60 tuổi và ngày 20-10 cho khách hàng nữ…

Lãi suất cho vay tăng ở lĩnh vực nào?

Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động gần đây phản ánh nhu cầu vốn trong hệ thống ngân hàng đang tăng. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh chu kỳ giải ngân tín dụng mùa cao điểm cuối năm và sức mua phục hồi.

Một trưởng phòng tín dụng của Agribank chia sẻ, mặt bằng lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh vẫn đang được giữ ở mức cạnh tranh. Ngân hàng có nhiều gói ưu đãi đang mở và lãi suất ngắn hạn thấp nhất chỉ từ 3,5%/năm, không biến động so với đầu năm. Tuy nhiên, ở mảng tín dụng bất động sản, xu hướng tăng đã bắt đầu xuất hiện. Lãi suất cho vay mua nhà hiện đã nhích thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với đầu năm. Theo đó, mức lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng vay mua nhà đang dao động quanh 6,3 đến 6,5%/năm, tùy từng chương trình và kỳ hạn.

Theo ghi nhận từ một chi nhánh Vietinbank, mặt bằng lãi suất cho vay tại đây đã bước vào chu kỳ điều chỉnh tăng đáng kể từ cuối quý 3.

Nhân viên tín dụng ở đây cho biết, lãi suất cho vay bắt đầu rục rịch tăng từ cuối tháng 8. Đến giữa tháng 9, ngân hàng tiến hành đợt điều chỉnh mạnh ở nhóm trung hạn. Gần nhất là tháng 10 với việc tăng lãi suất cho vay ngắn hạn.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho khách hàng bán lẻ chỉ được điều chỉnh tăng lên quanh ngưỡng 6,5%/năm. Với các khoản vay trung dài hạn được ưu đãi hiện ở mức 6,7%/năm, giữ cố định 12 hoặc 18 tháng. Thời gian này ngắn hơn so với việc giữ cố định 2 năm hoặc 3 năm như giai đoạn trước.

Lãnh đạo một ngân hàng trong nhóm Big 4 cho rằng, việc thu hẹp thời gian ưu đãi và điều chỉnh tăng lãi suất cho vay phản ánh sự phân hóa rõ nét. Điều này thể hiện chính sách tín dụng của ngân hàng, nhất là khi nhu cầu vay vốn đang tăng trở lại, đặc biệt ở mảng bất động sản. Thị trường địa ốc có tín hiệu phục hồi nhưng còn nhiều yếu tố khó lường. Do đó, nâng lãi suất ở phân khúc bất động sản được xem là bước đi cần thiết. Việc này giúp cân bằng giữa hỗ trợ thị trường và đảm bảo an toàn cho hệ thống tín dụng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TienPhongBank cho biết: "Vào thời điểm cuối năm, giai đoạn mà trong ngành ngân hàng thường gọi là “nước rút về đích”, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng mạnh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải bổ sung thêm vốn huy động để đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Vì thế, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên, nhưng mức tăng hiện vẫn rất nhẹ”.

Ông Hưng cho biết thêm, nếu có điều chỉnh tăng lãi suất, sự điều chỉnh chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Còn các kỳ hạn ngắn hơn vẫn phải tuân thủ theo quy định của NHNN về trần lãi suất.

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã giảm còn 6,53%/năm. Mức này thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành của cơ quan quản lý.