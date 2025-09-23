Tổ chức chương trình nghệ thuật 'Thiêng và sự trở lại của vũ điệu dưới trăng' 23/09/2025 17:18

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Thiêng và sự trở lại của vũ điệu dưới trăng là hành trình bảo tồn và lan tỏa bản sắc.

Ngày 23-9, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Thiêng và sự trở lại của vũ điệu dưới trăng đã chính thức công bố chương trình.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, Vũ điệu dưới trăng – show diễn trích đoạn từ kịch bản Thì thầm sương mây – lần đầu tiên ra mắt tại Sân Quần, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Vở diễn giới thiệu những lát cắt văn hóa qua vũ điệu dân gian gắn với đời sống, tín ngưỡng phong phú của các dân tộc Sa Pa.

Những màn trình diễn âm nhạc, múa, khèn, đàn… hòa trong màn sương huyền ảo đã mở ra một không gian nghệ thuật sống động, mê hoặc.

Từ dấu ấn ban đầu ấy, khát vọng khai thác, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa tiếp tục được bồi đắp, sáng tạo nối tiếp sáng tạo.

Tháng 11 tới, hành trình này bước sang cột mốc mới với sự ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt Thiêng – kịch bản sân khấu khắc họa chiều sâu tâm linh, bản sắc và giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần của người Dao.

Cùng với đó, Vũ điệu dưới trăng trở lại, khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng chạm đến trái tim công chúng như một bản hòa ca của núi rừng, của con người nơi “trời cao đất cao” – miền đất được mệnh danh có “năm mùa”.

Các chương trình sẽ công diễn tại Sân Quần, phường Sa Pa: Thiêng vào ngày 7-11 và Vũ điệu dưới trăng ngày 8-11-2025, với sự tham gia của 176 nghệ nhân và nhân dân các dân tộc tại Sa Pa cùng 22 diễn viên chuyên nghiệp thuộc Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai.

Thiêng là dự án ca – múa – nhạc – trình diễn thị giác quy mô lớn, lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa cộng đồng người Dao ở Sa Pa.

Tác phẩm khắc họa mối gắn bó giữa đất – nước – lửa – tình yêu – tín ngưỡng, tôn vinh tính thiêng trong các nghi lễ, đặc biệt là nghi lễ cấp sắc – biểu tượng cho sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.

Chương trình có kết cấu 6 màn, 11 cảnh với thời lượng khoảng 65 phút, tập trung vào các nghi lễ gắn với đời sống và tâm linh. Nghệ thuật ca, múa, nhạc dân gian được kết hợp cùng nghệ thuật thị giác, ánh sáng, trình chiếu 3D mapping, tạo nên không gian huyền ảo, giàu tính biểu tượng.

Điểm nhấn đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của đồng bào Dao đỏ Sa Pa – những người vừa là chủ thể văn hóa, vừa là nghệ sĩ trên chính sân khấu của mình.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường cho rằng Thiêng không phải là buổi trình diễn minh họa, mà là cuộc thực hành văn hóa sống động.

Theo ông, bảo tồn không phải trưng bày mà để chủ thể được trình diễn trong không gian tín ngưỡng của mình.

Thiêng và Vũ điệu dưới trăng là hành trình bảo tồn và lan tỏa bản sắc..

Bằng sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, công nghệ mapping, Thiêng mở ra trải nghiệm đa chiều, khơi dậy sự tôn trọng với sự khác biệt văn hóa và nuôi dưỡng niềm tự hào cộng đồng.

Nếu Thiêng là câu chuyện tâm linh của một dân tộc, thì Vũ điệu dưới trăng là bản hòa ca nhiều thanh âm, nơi các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó cùng cất tiếng nói chung.

Ra mắt lần đầu năm 2023, show diễn được thực hiện không MC, kết nối các mảng nghệ thuật bằng âm nhạc, hoạt cảnh, múa, lời ca và nhạc cụ truyền thống.

Trên sân khấu mở giữa mây ngàn, tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi, chuông rung hòa cùng sắc màu thổ cẩm, thay cho lời ngỏ: Rừng rộng chiêu nhiều thú – Nhà rộng chiêu nhiều khách.

Không chỉ là các show diễn, Thiêng và Vũ điệu dưới trăng là hành trình bảo tồn và lan tỏa bản sắc. Chúng khẳng định một thông điệp: Bảo tồn không phải sao chép, mà là sáng tạo dựa trên tinh hoa; di sản không chỉ để trưng bày, mà để cộng đồng tự cất tiếng nói bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Hai tác phẩm kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch của Sa Pa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin và niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng dân tộc nơi miền núi cao.