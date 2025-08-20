Tổ hợp hóa dầu tích hợp hơn 5 tỉ USD tại TP.HCM tái vận hành 20/08/2025 17:33

(PLO)- Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam của công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - LSP (đặt tại xã Long Sơn, TP.HCM) tái khởi động vận hành thành công cùng với mở rộng sản xuất mở ra nhiều tín hiệu tích cực về thu ngân sách, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Chiều 20-8, công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP, đặt tại xã Long Sơn, TP.HCM) thông tin, trong cùng ngày công ty đã tái khởi động vận hành toàn bộ Tổ hợp hóa dầu tích hợp sau một thời gian phải tạm dừng vì những lý do khách quan.

Theo đó, đây là Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường. Đây là một trong các dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD do công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (thành viên của SCG Chemicals và trực thuộc tập đoàn SCG đến từ Thái Lan) làm chủ đầu tư. Dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2018 tại xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TP.HCM).

Tổ hợp hóa dầu tích hợp được thiết kế để sản xuất đa dạng sản phẩm hóa dầu khác nhau, bao gồm các nguyên liệu nhựa thiết yếu như polyethylene (PE) và polypropylene (PP), phục vụ cho cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Tổ hợp hóa dầu tích hợp của công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM). Ảnh: LS

Sản phẩm hạt nhựa từ Tổ hợp hóa dầu tích hợp sẽ giúp giảm lượng nhập khẩu polyolefin, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp hạ nguồn trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các sản phẩm này còn là nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như đóng gói bao bì, sản xuất nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô và nhiều lĩnh vực khác.

Dự án từng được đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng 9-2024. Tuy nhiên vì những lý do khó khăn khách quan từ thị trường, chủ đầu tư đã tạm dừng vận hành tổ hợp từ khoảng đầu tháng 11-2024.

Trong thời gian tạm dừng, LSP tiếp tục tái cấu trúc, nghiên cứu các chiến lược phát triển mới phù hợp, thích ứng với thị trường. Trong đó, LSP đã làm thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng thêm dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án chiến lược nhằm tích hợp thêm khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu, với mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Các sản phẩm hạt nhựa được sản xuất từ Tổ hợp hóa dầu tích hợp là nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như đóng gói bao bì, sản xuất nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô và nhiều ngành khác. Ảnh: TK

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ: “Thị trường hóa dầu trong nửa cuối năm 2025 vẫn còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện nhẹ biên lợi nhuận giữa sản phẩm và nguyên liệu, mở ra cơ hội để chúng tôi tái khởi động tổ hợp và khẳng định năng lực sẵn sàng vận hành. Quyết định này cũng giúp LSP duy trì mối liên kết với khách hàng và chuỗi cung ứng”.

Ông Kulachet Dharachandra cho biết thêm: “Việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu với khí ethane là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh dài hạn của LSP. Dự án LSPE dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế tại xã Long Sơn. Ngoài ra, hợp đồng cung cấp ethane dài hạn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.