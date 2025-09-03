Tòa hủy án vụ làm giả văn bằng, chứng chỉ ở quận 12 cũ 03/09/2025 12:04

(PLO)- Mặc dù tòa án cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ nhưng việc điều tra bổ sung vẫn chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung nên cần thiết phải hủy án...

Ngày 3-9, TAND TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Trà, Trần Đình Dũng bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 3 Điều 341 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử vào ngày 29-8 và nghị án kéo dài đến hôm nay.

Bị cáo Trà tại tòa. Ảnh: YC

Hủy án vì nhiều vi phạm

HĐXX phúc thẩm nhận định theo các quyết định trưng cầu giám định xác định có 5 bì thư (gửi ngày 10-6-2019) do Trà viết ra hoặc không đủ cơ sở kết luận do ai viết ra.

Trong khi đó, hồ sơ thể hiện Trà đặt làm giả giấy tờ và bán cho người có nhu cầu, Dũng có hành vi viết bì thư và cùng Trà ra bưu điện gửi. Như vậy, chưa có cơ sở xác định 5 bì thư này có liên quan đến Dũng.

Cấp sơ thẩm xác định Dũng có vai trò đồng phạm với Trà đối với toàn bộ tài liệu giả được thu giữ được gồm 50 tem phản quang giả và 87 tài liệu giả là chưa phù hợp với kết luận giám định.

Trong khi việc xác định số lượng tài liệu giả sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tính chất, mức độ và hình phạt đối với bị cáo. Do đó cần xác định số lượng chính xác tài liệu giả có liên quan đến bị cáo Dũng.

Cũng theo HĐXX phúc thẩm, hồ sơ thể hiện tại thời điểm thu giữ điện thoại (của Dũng) có các hình ảnh nội dung thông tin trao đổi giữa Trà và Dũng qua Zalo.

Đây là chứng cứ quan trọng mà cấp sơ thẩm dựa vào để kết tội Dũng. Thế nhưng cấp sơ thẩm không kiểm tra ngay khi thu giữ (năm 2019) mà đến năm 2023, CQĐT mới kiểm tra điện thoại là có vi phạm về tố tụng, vi phạm về niêm phong, mở niêm phong và kiểm tra vật chứng...

Cấp sơ thẩm cũng chưa nhận định về kết quả giám định điện thoại của Dũng theo quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa án cấp sơ thẩm có phù hợp với kết quả kiểm tra điện thoại của Dũng do CQĐT kiểm tra hay không nhưng đã sử dụng chứng cứ do CQĐT kiểm tra điện thoại để buộc tội Dũng là chưa đảm bảo tính khách quan, liên quan, hợp pháp...

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên đã xử bị cáo Trà 4 năm 3 tháng tù nhưng cấp sơ thẩm chưa xác minh việc chấp hành hình phạt của bản án này là thiếu sót, ảnh hưởng đến việc tổng hợp hình phạt của Trà.

Nhận thấy, mặc dù tòa án cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án nhưng việc điều tra bổ sung vẫn chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn có một số vi phạm tố tụng về biên bản hỏi cung, biên bản làm việc, biên bản thu giữ vật chứng, tống đạt kết luận điều tra...

Cấp phúc thẩm kiến nghị cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khi điều tra lại cần khắc phục những sai sót này.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cả VKS và luật sư đều đề nghị hủy án

Tại phiên tòa ngày 29-8, Trà vắng mặt (do không kháng cáo). Còn bị cáo Dũng (đang được tại ngoại) cho rằng mình không hề biết các giấy tờ Trà nhờ đi gửi là văn bằng, chứng chỉ giả.

Dũng khai rằng mỗi lần đi gửi Trà trả công vài trăm ngàn thì đi chứ không biết đó là giấy tờ giả. Đến khi bị công an bắt, đổ balo ra thì Dũng mới biết là giấy tờ giả.

VKS và luật sư của bị cáo Dũng đều đề nghị hủy án vì nhiều vi phạm...