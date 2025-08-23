Tổng Bí thư: Mỗi người làm văn hóa hãy mang trong tim lòng yêu nước và tự trọng nghề nghiệp 23/08/2025 13:02

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trên mỗi cương vị, mỗi người làm văn hóa hãy mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp.

Sáng 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính...

Người làm văn hóa hãy mang trong tim ngọn lửa yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi nhắc đến Đề cương văn hóa năm 1943. Đề cương đã khẳng định văn hoá soi đường cho quốc dân đi, văn hoá là một mặt trận và những người làm văn hóa là chiến sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay, chúng ta đang xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề cao văn hoá, văn hóa của con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, là động lực phát triển.

Chúng ta đang tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam.

Phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Cùng với đó, Đảng ta luôn đặt trọng tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong đời sống chính trị, xây dựng phong cách nêu gương, liêm chính, tận tuỵ vì dân. Đề cao văn hóa pháp quyền, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh.

“Đó là căn cốt để lan toả ra xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, để văn hóa luôn luôn gắn liền với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa phải thẩm thấu vào từng quyết sách, từng công trình, từng con đường, từng cây cầu, từng cánh đồng, những Khu công nghiệp, đô thị, làng quê. Hiện diện trong cách nghĩ, cách làm, lối sống ứng xử, trong phẩm chất con người Việt Nam. Văn hóa bồi đắp hệ giá trị gia đình, hệ giá trị cho người Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ, trên mỗi cương vị, mỗi người làm văn hóa hãy mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi. ‘Hãy để mỗi chế định quản lý là một cam kết vì công chúng vì dòng chảy di sản, vì tương lai con người Việt Nam”- Tổng Bí thư nói.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Người đứng đầu Đảng ta cũng nhấn mạnh, văn hóa không thể đứng bên lề chính sách phát triển, văn hóa phải thấm vào bản quy hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao.

“Tôi mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những kỹ sư tâm hồn nhân dân tiếp tục bền bỉ, dũng cảm, say mê sáng tạo, lấy cuộc sống làm mạch nguồn, lấy nhân dân làm chỗ dựa, lấy chân lý, cái đẹp, lẽ phải làm kim chỉ nam”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

10 nhiệm vụ và giải pháp

Theo Tổng Bí thư, văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Trên tinh thần ấy, Tổng Bí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng về Văn hóa; đặt Văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; cụ thể hóa bằng chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguồn lực tương xứng, cơ chế đột phá, phân cấp, phân quyền rõ ràng; tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra.

Hai là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, xã hội; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng số, văn hóa ứng xử; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phát triển văn hóa số văn minh, an toàn; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nhân du lịch, người làm công tác văn hóa ở mọi cấp, nhất là cơ sở. Xây dựng cơ chế đặt hàng, trao giải, hỗ trợ sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả, các quyền liên quan; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng Văn hóa; khuyến khích tài năng trẻ ; phát hiện, ươm mầm hạt giống sáng tạo từ trường học, câu lạc bộ, thiết chế văn hóa cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bốn là, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; hoàn thiện thể chế thị trường văn hóa, cơ chế tài chính, chính sách thuế, tín dụng, đất đai, đầu tư, dữ liệu; khuyến khích doanh nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng số cho sản xuất, phân phối, tiêu dùng sản phẩm văn hóa; xây dựng cụm, khu công nghiệp sáng tạo, “thung lũng văn hóa” gắn với các đô thị lớn và trung tâm du lịch.

Năm là, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong số hóa di sản, trong trưng bày, biểu diễn, giáo dục; xây dựng thiết chế “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “nhà hát di động”, “thư viện số” thân thiện với mọi lứa tuổi; phát triển du lịch di sản có trách nhiệm; nuôi dưỡng “tài sản văn hóa sống” là nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian.

Sáu là, tạo bứt phá cho thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Chú trọng giáo dục thể chất trong trường học; phát triển hệ thống câu lạc bộ, không gian thể thao công cộng; nâng cao năng lực khoa học-y học thể thao; tuyển chọn, huấn luyện vận động viên trẻ theo chuẩn mực hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế; đặt ra mục tiêu cao, bền vững, nhân văn.

Bảy là, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa dịch vụ; xây dựng thương hiệu điểm đến “Việt Nam-vẻ đẹp bất tận, văn hóa tỏa hương”.

Tám là, tăng cường ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia; chủ động tham gia các mạng lưới sáng tạo quốc tế; tổ chức các sự kiện, liên hoan, festival, tuần văn hóa quy mô khu vực và thế giới; đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới và đưa tinh hoa thế giới về với Việt Nam trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, tôn trọng khác biệt, học hỏi lẫn nhau, hòa nhập chứ không hòa tan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chín là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về di sản, nghệ thuật, thể thao, du lịch; hoàn thiện chuẩn mở, bản đồ số văn hóa; phát triển nền tảng phân phối nội dung số, công cụ bảo vệ bản quyền; ứng dụng phân tích dữ liệu, công nghệ thực tế mở rộng trong bảo tàng, biểu diễn, giáo dục; tăng cường an ninh, an toàn thông tin, đấu tranh chống nội dung độc hại, xuyên tạc.

Mười là, tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng “lá chắn mềm” là hệ giá trị, niềm tin, chuẩn mực xã hội; nâng cao năng lực truyền thông chính sách; chủ động truyền cảm hứng tốt đẹp, nhân rộng gương người tốt việc tốt.