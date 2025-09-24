Tổng đài 111: Quy trình tiếp nhận và xử lý khi trẻ có nguy cơ bị xâm hại 24/09/2025 17:37

(PLO)- Gần đây, Tổng đài 111 tiếp nhận nhiều cuộc gọi liên quan đến việc người trẻ bị dụ dỗ sang Campuchia. Quy trình tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của Tổng đài 111 gồm 6 bước.

Liên quan đến việc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã hai lần nhận điện thoại khẩn về trường hợp bé gái 15 tuổi bị cha mẹ ở Lâm Đồng bạo hành, tối 23-9, công an xã Tân Hải (Lâm Đồng) đã lập tức vào cuộc, đề xuất UBND xã thành lập đoàn công tác để xác minh.

Trao đổi với PLO ngày 24-9, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), xác nhận Tổng đài 111 sau khi nhận được thông tin, đã chuyển sang Sở Y tế để xác minh, làm rõ.

"Quy trình xử lý sau khi tiếp nhận cuộc gọi về vụ việc này được thực hiện theo quy trình chung của Tổng đài 111", ông Hiệu nói.

Theo đó, quy trình tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 bao gồm 6 bước: (1) Tiếp nhận thông tin; (2) Đánh giá ban đầu mức độ tổn hại; (3) xác định nhu cầu hỗ trợ can thiệp; (4) Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ; (5) Tiến hành thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; và (6) Rà soát, đánh giá sau hỗ trợ, can thiệp.

Quy trình tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của Tổng đài 111 theo vòng màu xanh bên trong, đi song hành với quy trình hỗ trợ trẻ em theo quy định tại Nghị định 56/2017.

Những trường hợp cần/nên gọi đến Tổng đài 111 - Trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (theo quy định tại Nghị định 56/2017). - Trường hợp có liên quan đến những khúc mắc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em. - Trẻ gặp những vấn đề về tâm lý cần tư vấn, tham vấn (nhân viên Tổng đài cũng chính là các chuyên gia tâm lý cho các em).

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiệu, trong các trường hợp khẩn cấp, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ, Tổng đài 111 ngay lập tức chuyển thông tin cho công an, bộ đội, sau đó thông báo cho cán bộ bảo vệ trẻ em xã, để phối hợp lực lượng bảo vệ và trợ giúp cho trẻ em và gia đình.

"Đặc biệt, thời gian gần đây, Tổng đài 111 cũng thường xuyên tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến việc trẻ em, người vị thành niên bị dụ dỗ, bắt cóc sang Campuchia, đặc biệt là sinh viên mới đến Hà Nội nhập học", ông Hiệu cho biết thêm.

Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông khuyến cáo khi có tình trạng trẻ bị lừa, bắt cóc, gia đình và người thân cần thông báo ngay với Tổng đài 111 để đơn vị này cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải cứu và đảm bảo an toàn cho các em.

Như PLO đã đưa tin, ngày 12-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 về việc cháu TD (sinh năm 2010), thường trú tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Hải bị ba mẹ mắng chửi nặng lời và dùng chổi đánh, có nhiều người chứng kiến. Sở Y tế đã chuyển thông tin đến xã Tân Hải để xác minh và thực hiện trợ giúp, bảo vệ trẻ trong trường hợp trẻ bị xâm hại. Sau khi tiếp nhận thông tin, xã Tân Hải đã thành lập tổ công tác để làm việc với cháu TD và ba mẹ của cháu về nội dung trên. Đến ngày 20-9, Sở Y tế tiếp tục nhận thông tin phản ánh từ Tổng đài 111 về việc tình trạng bạo hành này lặp lại. Lần này, cháu TD cho biết không chỉ bị lăng mạ bằng lời lẽ cay nghiệt, mà còn bị mẹ đánh vào tay, gây bầm tím, khiến cháu phải bỏ chạy khỏi nhà trong sợ hãi. Ngày 23-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có công văn tiếp tục đề nghị UBND xã Tân Hải tiếp tục chỉ đạo công an xã, phòng văn hóa - xã hội tiến hành xác minh thông tin, bảo vệ trẻ và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 27-9 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.