Tổng thư ký NATO gặp phía Đan Mạch và Greenland ‘bàn an ninh tập thể’ 20/01/2026 05:39

(PLO)- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh quân sự này sẽ tiếp tục hợp tác về các vấn đề quan trọng như an ninh tập thể, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đề xuất lập phái bộ chung NATO tại Greenland.

Ngày 19-1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã gặp các quan chức từ Đan Mạch và Greenland để thảo luận về “an ninh tập thể” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của Bắc Cực, bao gồm Greenland, đối với an ninh chung của chúng tôi và việc [Đan Mạch] đang tăng cường đầu tư vào các năng lực chủ chốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tư cách là đồng minh về những vấn đề quan trọng này” - ông Rutte viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp phía Đan Mạch bà Greenland diễn ra tại Brussels (Bỉ).

(từ trái sang) Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen gặp nhau hôm 19-1. Ảnh: X

Trong một bài đăng riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết ông và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland - bà Vivian Motzfeldt không hề giấu giếm việc “chúng tôi đang sống trong một thời kỳ vô cùng khó khăn” khi tham gia các cuộc họp thảo luận về việc hợp tác để tăng cường an ninh Bắc Cực.

“Nhưng cần nhiều hơn thế. Cả từ các đồng minh của chúng ta trong NATO. Đó là lý do tại sao thông điệp chung của chúng tôi cũng là cần thiết lập một phái bộ chung của NATO tại Greenland” - ông Poulsen nói.

Ông Poulsen cho hay đã đề xuất ý tưởng trên và Tổng thư ký NATO cũng đã ghi nhận điều này.

Bình luận sau cuộc gặp giữa Tổng thư ký NATO và lãnh đạo Đan Mạch, Greenland, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh rằng Đan Mạch và Greenland “không đơn độc”.

“An ninh Bắc Cực là lợi ích xuyên Đại Tây Dương chung, và là vấn đề chúng ta có thể thảo luận với các đồng minh Mỹ. Nhưng đe dọa áp thuế không phải là cách giải quyết. Chủ quyền không phải để buôn bán. Chúng tôi không có ý định gây chiến, nhưng chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình. Châu Âu có nhiều công cụ để bảo vệ lợi ích của mình” - bà Kallas cho hay.

Các đồng minh ở châu Âu và đảng Dân chủ ở Mỹ đều đang phản đối mạnh mẽ tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland.

Ngày 19-1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với ông Trump sau khi tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 10% đối với hàng hóa từ 8 đồng minh châu Âu để gây áp lực buộc họ ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland.

Thủ tướng Đức Fredrich Merz thì cho biết châu Âu “có khả năng đáp trả” mối đe dọa từ các mức thuế quan “không phù hợp” của Mỹ.

“Chúng tôi không muốn một cuộc tranh chấp thương mại với Mỹ, nhưng nếu chúng tôi phải đối mặt với mức thuế quan mà chúng tôi cho là không phù hợp, thì chúng tôi có khả năng đáp trả” - ông Merz nói.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại của đài NBC News hôm 19-1, Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ khả năng kiểm soát Greenland bằng vũ lực.

Ông Trump khẳng định rằng ông sẽ “chắc chắn 100%” tiếp tục kế hoạch áp thuế lên các nước châu Âu nếu không giành được Greenland.