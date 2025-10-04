Top xe hộp số sàn đã qua sử dụng khoảng 400 triệu đồng rất đáng mua 04/10/2025 14:39

(PLO)- Trong bối cảnh xe hộp số sàn ngày càng hiếm, loại xe này cũng trở thành một biện pháp chống trộm hiệu quả khi nhiều thế hệ lái xe mới không biết điều khiển hộp số tay.

Với ngân sách dưới 15.000 USD (khoảng 396 triệu VND), người mua hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe số sàn đã qua sử dụng, chất lượng tốt.

Corolla 2018 là mẫu xe cơ bản, nổi tiếng với độ tin cậy tuyệt đối của Toyota. Ảnh: Toyota.



Toyota Corolla 2018

Corolla 2018 là mẫu xe cơ bản, nổi tiếng với độ tin cậy tuyệt đối của Toyota, đạt 86/100 (Tuyệt vời) theo JD Power. Phiên bản SE được nâng cấp hiệu suất và trang bị hộp số sàn 6 cấp.

Với giá trung bình đã qua sử dụng chỉ 14.488 USD (khoảng 382 triệu VND), đây là lựa chọn kinh tế. Xe sở hữu nội thất và cốp xe rộng rãi, cùng công nghệ an toàn dồi dào.

Mazda MX-5 Miata 2018

Mazda MX-5 Miata luôn là lựa chọn tiết kiệm nhất cho niềm vui lái xe thể thao, với giá trung bình 14.875 USD (khoảng 393 triệu VND). Xe đạt điểm độ tin cậy 85/100 (Tuyệt vời).

Động cơ 2.0L 155 mã lực mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng tối ưu. Trang bị hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn, MX-5 Miata mang đến cảm giác lái tuyệt vời nhờ vô lăng nhạy bén.

Hyundai Elantra 2018

Elantra 2018 sở hữu kiểu dáng và các tính năng vượt trội. Ảnh: Hyundai.



Elantra 2018 sở hữu kiểu dáng và các tính năng vượt trội so với mức giá, đạt 84/100 (Tuyệt vời) về độ tin cậy. Phiên bản Sport được nâng cấp động cơ lên 201 mã lực.

Hộp số sàn 6 cấp là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản thấp hơn. Với giá bán trung bình chỉ 12.693 USD (khoảng 335 triệu VND) cho bản GT Sport Hatchback, Elantra mang lại giá trị tuyệt vời với nhiều công nghệ.

Mazda3 2018

Mazda3 2018 đều được trang bị hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Xe đạt điểm độ tin cậy 82/100 (Tuyệt vời). Động cơ 2.0L cơ bản cho công suất 155 mã lực. Mazda3 nổi tiếng với khả năng vận hành tuyệt vời, kiểu dáng hấp dẫn và cabin thoải mái.

Người mua đã trả mức giá trung bình 14.925 USD (khoảng 394 triệu VND) cho phiên bản Grand Touring Wagon 2018.

Volkswagen Golf 2019

Bản Golf 2019 tiêu chuẩn vẫn mang đến trải nghiệm lái thú vị. Ảnh: Volkswagen.



Bản Golf 2019 tiêu chuẩn vẫn mang đến trải nghiệm lái thú vị, đạt 80/100 (Trung bình) về độ tin cậy. Động cơ 1.4L tăng áp 147 mã lực kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn giúp xe linh hoạt.

Với giá xe đã qua sử dụng trung bình là 14.908 USD (khoảng 394 triệu VND), xe có hiệu suất ổn định ở bản cơ sở, giá cả phải chăng và không gian chứa hàng tốt.

Honda Civic 2017

Honda Civic 2017 đã bổ sung tùy chọn hộp số sàn 6 cấp cho các phiên bản tăng áp. Xe đạt điểm độ tin cậy 77/100 (Trung bình).

Xe có động lực lái tuyệt vời, nội thất rộng rãi và hữu ích. Với giá trung bình chỉ 13.825 USD (khoảng 365 triệu VND) cho một chiếc Civic LX coupe 2017, nhược điểm về nội thất và màn hình cảm ứng vẫn có thể chấp nhận được.

Volkswagen Jetta 2019

Jetta 2019 là phiên bản sedan của Golf, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày với động cơ 1.5L tăng áp 147 mã lực. Chỉ phiên bản cơ sở được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Jetta 2019 đạt 76/100 (Trung bình) về độ tin cậy. Với giá trung bình 14.765 USD (khoảng 390 triệu VND) cho một chiếc Jetta SE đời 2019, Jetta là lựa chọn kinh tế hơn so với Golf.

Xe có nhiều tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và 6 cấp. Ảnh: Ford.



Ford Focus 2017

Ford Focus 2017 xếp cuối bảng với điểm tin cậy 68/100 (Khá). Động cơ 2.0L tiêu chuẩn 160 mã lực đủ để xe lướt trong thành phố. Xe có nhiều tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và 6 cấp.

Với giá bán lẻ trung bình của một chiếc Focus ST 2017 là 14.675 USD (khoảng 387 triệu VND), mức giá dễ tiếp cận, khả năng xử lý nhanh nhẹn và chuyến đi thoải mái đã làm lu mờ đáng kể nhược điểm về nội thất.