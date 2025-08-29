Toyota Yaris Cross 2025 và Toyota Corolla Cross 2025 có chạy được xăng E10? 29/08/2025 14:19

(PLO)- Bạn đọc thắc mắc Toyota Yaris Cross 2025 và Toyota Corolla Cross 2025 có sử dụng được xăng E10 hay không?

Bạn đọc doXXXXXXc96xd3@gmail.com có gửi đến PLO nội dung như sau:

"Tôi đang có hướng dẫn sử dụng xe Toyota Yaris Cross 2025 và Toyota Corolla Cross 2025 đang bán hiện nay tại Việt Nam, trong hướng dẫn sử dụng nói rõ: Chỉ dùng xăng không pha chì và quy định chỉ số octan tối thiểu là 90 thôi. Nên cả 2 xe này có khả năng không sử dụng được xăng sinh học E10. Tôi nghĩ, do từ trước cho đến năm nay 2025, cơ quan quản lý chưa công bố định hướng chiến lược sử dụng xăng sinh học rõ ràng cho các hãng sản xuất xe hơi biết trước, không yêu cầu với các hãng sản xuất là từ thời gian nào là bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10, nên các hãng sản xuất xe hơi chỉ sử dụng vật liệu (như dây dẫn nhiên liệu, bơm nhiên liệu) chỉ đáp ứng xăng khoáng thôi.

Vì vậy trong sách hướng dẫn sử dụng 2 loại xe trên ghi rõ: Chỉ dùng xăng không pha chì. Chả lẽ người tiêu dùng phải vất bỏ tài sản lớn là chiếc xe hơi, vì không sử dụng được xăng sinh học E10?"

Các dòng xe mới của Toyota đều đáp ứng được việc sử dụng xăng sinh học E10.

Trao đổi với PLO, một nhân viên bán hàng của một đại lý Toyota tại TP.HCM cho biết hiện các dòng xe mới của Toyota đều dùng xăng sinh học E10 được.

Riêng đối với dòng xe Toyota Yaris Cross 2025, tại trang 573 sách hướng dẫn sử dụng (HDSD) của xe ghi rõ nội dung Chỉ được sử dụng xăng không pha chì. Nhưng phần phía dưới của cuốn sách vẫn có nội dung về việc động cơ sử dụng xăng pha ethanon.

Để tối ưu hóa công suất động cơ, hãy sử dụng xăng không pha chì có trị số ốc tan (Octane rating) từ 90 trở lên.

Sử dụng xăng pha ethanon cho động cơ xăng: Loại động cơ này có thể sử dụng xăng pha ethanon với hàm lượng ethanon tối đa 10%. Hãy đảm bảo rằng xăng pha ethanon được sử dụng có chỉ số ốc tan phù hợp với các thông số ở trên.

Nếu động cơ phát ra tiếng gỗ hãy hỏi ý kiến đại lý Toyota.

Xe của bạn có thể sẽ phát ra tiếng gõ máy nhẹ trong thời gian ngắn khi tăng tốc hoặc leo lên đồi dốc. Triệu chứng này là hoàn toàn bình thường và bạn không cần phải bận tâm về điều đó.

Tài liệu trong sách HDSD của Toyota Yaris Cross.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Xăng E10 hay còn gọi là xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng thông thường và 10% ethanol (cồn sinh học). Ethanol được sản xuất từ các nguồn thực vật như ngô, mía hoặc sắn, thông qua quá trình lên men và chưng cất. Ở Việt Nam, ethanol chủ yếu đến từ các nhà máy sản xuất trong nước, với sự hỗ trợ nhập khẩu từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu. Loại xăng này đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia như Mỹ (E10 là tiêu chuẩn từ lâu) và châu Âu, nơi nó góp phần vào việc giảm phát thải carbon.