TP Cần Thơ: 66 tác phẩm đoạt giải cuộc thi chính luận bảo nền tảng tư tưởng của Đảng 02/09/2025 13:35

(PLO)- Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải khuyến khích cuộc thi chính luận bảo nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ III, năm 2025.

Ngày 2-9, Ban chỉ đạo 35, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ III, năm 2025.

Đại diện nhóm tác giả của Báo Pháp Luật TP.HCM cùng các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích. Ảnh: AD

Theo báo cáo, sau thời gian phát động cuộc thi, Ban Tổ chức nhận 1.130 tác phẩm (đã được tuyển chọn từ cơ sở) của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; giảng viên, sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, Trường Chính trị TP, Học viện Chính trị khu vực IV;

Thành viên, đội ngũ chuyên gia, thư ký, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở TP.

Căn cứ thể lệ cuộc thi, Ban Giám khảo đã xây dựng tiêu chí chấm điểm đối với từng loại hình (báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip); tiến hành chấm tác phẩm qua hai vòng (sơ khảo và chung khảo), đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan…

Kết quả, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi đã thống nhất chọn 66 tác phẩm ở các loại hình báo (in, điện tử), tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip để trao giải, gồm 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Trong đó, nhóm tác giả Quách Chí Dũng, Nguyễn Thị Thùy Dung, thuộc Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại TP Cần Thơ đạt giải khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, đa số tác phẩm dự thi bám sát đề tài chủ đạo là bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới…

Nhiều tác giả cập nhật tình hình thời sự trong và ngoài nước, liên hệ thực tiễn và đề ra giải pháp khả thi. Một số tác phẩm có tính phát hiện, tính chính luận cao, tiêu đề hay, hình thức, nội dung thu hút, bố cục chặt chẽ, kết hợp dẫn chứng thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi tác giả đang công tác…

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tặng giấy khen cho bảy tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ III, năm 2025.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2026 và đề nghị các địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi với trách nhiệm cao nhất.