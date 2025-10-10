TP Hà Nội huy động 1200 chiến sĩ sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm 10/10/2025 11:49

(PLO)- Mưa gây ngập sâu trên địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội đã huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia ứng phó, sơ tán hàng nghìn người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Vào đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10-10, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ qua địa bàn hai xã Trung Giã và Đa Phúc có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên lũ vẫn lớn gây sạt lở đê, vỡ bờ kênh gây ngập diện rộng trên địa bàn 2 xã này.

Lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao tràn vào làng xóm, gây ngập khoảng 100 m đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua địa bàn xã Trung Giã.

Ghi nhận của PLO vào đêm ngày 9 và rạng sáng ngày 10-10, đoạn quốc lộ 3 cũ qua phố Nỉ nước ngập sâu, nhiều phương tiện không qua lại được. Lực lượng chức năng phải bố trí xe cứu hộ gầm cao để chở người dân qua chỗ ngập.

Lũ gây ngập thôn Đo (xã Trung Giã, Hà Nội), nhấn chìm nhiều chuồng trại, người dân tròng ruột ô tô làm phao cho lợn khỏi nước lũ.

Tại đoạn cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên qua địa bàn xã Trung Giã, nước cũng tràn qua gây ngập nhẹ 1 đoạn đường dài khoảng 100 bên chiều từ Thái Nguyên về Hà Nội, khiến nhiều phương tiện lưu thông qua đoạn đường này gặp khó.

Lũ gây ngập khoảng 100 m đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua địa bàn xã Trung Giã khiến nhiều phương tiện qua lại khó khăn.

Đoạn Quốc lộ 3 cũ qua địa bàn xã Trung Giã cũng ngập sâu, người dân phải qua lại bằng thuyền, cano cứu hộ.

Đoạn đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên qua địa bàn thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã cũng bị lũ làm sạt lở khoảng 30 m, khiến nước tràn vào gây ngập nặng thôn Đo và thôn Trung Kiên.

Đội cứu hộ tình nguyện 116 ứng cứu người dân thôn Đo, xã Trung Giã trong nước lũ.

Nước lũ chia cắt nhiều thôn tại xã Trung Giã, đội cứu hộ tình nguyện 116 phải sử dụng cano để ứng cứu.

Trước đó vào tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trực tiếp có mặt tại địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc để kiểm tra, động viên các lực lượng chức năng và nhân dân phòng chống lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con.

Đại diện đội cứu hộ, cứu nạn tình nguyện 116 cho hay sau khi vừa ở Thái Nguyên để hỗ trợ bà con ngập lụt trong 4 ngày, sáng nay 10-10, họ mới kịp về xã Trung Giã để hỗ trợ bà con nơi đây.

Đội cứu hộ, cứu nạn 116 hỗ trợ đưa người dân từ khu vực bị cô lập ra khu vực khô cạn.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, tính đến 7 giờ sáng 10-10, tại xã Trung Giã, nước từ sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao làm tràn qua 7 km đê Đô Tân và 1 km đê Vòng Ấm, có nơi cao tới 1 m.

Nước ngập ngang đầu gối tại đoạn đường liên xã chạy qua thôn Đo, xã Trung Giã.

Một đoạn đường sắt Hà Thái bị sạt, vỡ khoảng 20 m, khiến giao thông tê liệt. Toàn xã có 18 thôn bị cô lập, với 4.041 hộ dân (hơn 16.400 người) chịu ảnh hưởng.

Quốc lộ 3 cũ, đoạn chạy qua xã Trung Giã bị ngập dài hàng km, chính quyền địa phương phải đặt biển cảnh báo và cử người chốt chặn.

Một em bé theo mẹ đến đoạn đường ngập trên Quốc lộ 3 cũ mặt buồn rượi khi không thể đi qua đoạn nước ngập.

Chính quyền huy động xe cứu hộ chở người dân qua đoạn ngập trên quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Trung Giã.

Ở xã Đa Phúc, hơn 978 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; một số công trình thủy lợi bị sạt trượt kênh tiêu, bờ bao; 6 tuyến đường giao thông bị ngập. Đáng chú ý, trên tuyến đê Tả Cà Lồ xuất hiện ba điểm sạt lở, cùng hiện tượng “bãi sủi” tại K24+300 đê Hữu Cầu, nằm gần vị trí từng sạt năm 2024.

Hai thanh niên mệt mỏi sau 3 ngày thức trắng đắp đê chống lũ tại một điểm xung yếu trên tuyến đê Tân Hưng thuộc xã Đa Phúc (Hà Nội)

Mực nước sông Cầu tại khu vực đê Tân Hưng, xã Đa Phúc cao sát với mặt đê, lúc 2 giờ đêm nước bắt đầu chững lại và rút chậm.

Nước lũ dâng cao gây ngập phố Thống Nhất, thôn Trung Giã.

Có 1.511 hộ dân (6.509 người) ngoài đê chính bị ngập sâu, trong đó 183 hộ đã được sơ tán đến nhà văn hóa, trường học, trạm y tế.

Tổng cộng, trên địa bàn hai xã có khoảng 35.866 người phải sơ tán hoặc có nguy cơ phải di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy PTDS TP Hà Nội cũng đã huy động hơn 1.270 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng được điều động đến hiện trường, gồm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Nhà máy Z49, Công an TP Hà Nội và các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đoạn đường tàu qua thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã bị sạt lở khiến lũ tràn vào nội đồng gây ngập hai thôn Đo và thôn Trung Kiên.

Lực lượng được trang bị 20 xe tải quân sự chuyên dụng, 33 xuồng máy cùng hàng nghìn bao tải cát, vật tư, bạt phủ, máy bơm để gia cố đê, hỗ trợ dân sơ tán và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị sẵn phương án điều trực thăng để cứu trợ và vận chuyển khẩn cấp nếu khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Lũ lớn đã làm sạt lở, xói mòn khoảng 30 đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn thôn Xuân Sơn - Trung Giã.

Tại Đa Phúc, các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long và Tiên Tảo hoạt động liên tục để tiêu thoát nước. Sau một đêm, mực nước sông Cà Lồ đã hạ 3 cm, giúp giảm ngập cục bộ trong khu dân cư.

Lực lượng tại chỗ gồm hơn 10.600 người dân và cán bộ địa phương được huy động căng dây phản quang, phủ bạt chống thấm tại các điểm xung yếu và gia cố khẩn 7,5 km đê Hữu Cầu – đoạn có nguy cơ tràn nước.

Clip ghi lại cảnh lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao gây ngập lụt tại xã Trung Giã. Trọng Phú thực hiện

Tại Trung Giã, chính quyền xã phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học và Nhà máy Z49 sơ tán dân trong đêm, ưu tiên hộ có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, các lực lượng vẫn đang duy trì trực 24/24 tại các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án cao nhất nếu nước sông tiếp tục dâng.