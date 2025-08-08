TP.HCM: Bàn cách gỡ khó việc thiếu công chức giáo dục cấp xã 08/08/2025 16:57

(PLO)- Tại TP.HCM, có một số công chức giáo dục cấp xã đang hoạt động không đúng chuyên môn về giáo dục. Vì vậy, địa phương kiến nghị cần có sự hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ này.

Sáng 8-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban với UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn, nhằm triển khai định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới. Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều địa phương đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Thiếu cán bộ có chuyên môn giáo dục

Bà Võ Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã, cho biết địa bàn quản lý 9 cơ sở giáo dục công lập và 6 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Tuy nhiên, Phòng Văn hoá - Xã hội lại không có cán bộ của Phòng GD&ĐT cũ về công tác.

Do đó, giải pháp trước mắt, qua tuần, xã sẽ thành lập tổ chuyên môn, tham mưu UBND xã các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, xã cũng sẽ tổ chức hội nghị để triển khai tất cả những nhiệm vụ hôm nay Sở GD&ĐT đã quán triệt đến các trường học trên địa bàn.

Bà Võ Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã chia sẻ tại hội nghị sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tình trạng trên diễn ra tương tự tại phường Bà Rịa. Phó Chủ tịch phường Bà Rịa cho biết, Phòng Văn hoá - Xã hội không có công chức có chuyên môn về ngành giáo dục.

Do đó, ông đề xuất Sở GD&ĐT kiến nghị UBND TP cùng với Sở Nội vụ mở các lớp chuyên đề công tác quản lý nhà nước về ngành giáo dục đối với ban giám hiệu các trường. Từ đó, đội ngũ này sẽ là lực lượng nòng cốt tham mưu các vấn đề quản lý nhà nước đối với UBND các phường, xã.

Đại diện 168 phường, xã và đặc khu tham dự hội nghị giao ban sáng nay, 8-8. Ảnh: NQ

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội các địa phương cũng chia sẻ về tình trạng thiếu giáo viên cục bộ trước thềm năm học mới. Cụ thể, anh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết hiện cán bộ không chuyên trách ở phường đang dôi dư.

“Nếu các trường học trên địa bàn thiếu nhân viên không liên quan đến sư phạm thì phường có thể điều động những người này qua trường làm việc được không? Hơn nữa, việc thi tuyển giáo viên mất rất nhiều thời gian trong khi năm học 2025-2026 đang cận kề. Vậy trong khi chờ tuyển dụng, các trường có được ký hợp đồng ngắn hạn không?” - ông Sơn đặt câu hỏi.

Giải pháp ra sao?

Trước những khó khăn các phường, xã đang gặp phải trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý giáo dục, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch phường Bình Cơ hiến kế một số giải pháp.

Theo ông Thuận, hiện các địa phương đều thiếu công chức giáo dục cấp xã có chuyên môn. Do đó, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT nên cử cán bộ quản lý các trường đến từng phường, xã hỗ trợ, thời gian từ đây đến trước khai giảng. Địa phương sẽ chuẩn bị chỗ ở hoặc hỗ trợ thuê nhà.

Bên cạnh đó, hiện khối lượng công việc rất nhiều do đó cũng nên tính toán có những phần việc có thể thuê ngắn hạn để giải quyết, xong việc sẽ thanh lý hợp đồng.

Ông Thuận nhìn nhận đó chỉ là giải pháp tạm thời, Sở GD&ĐT cần phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính để có một giải pháp căn cơ cho vấn đề thiếu công chức giáo dục cấp xã.

Liên quan đến tình trạng trường lớp, ông Thuận cho biết trước đây, HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã thông qua nghị quyết ưu đãi đầu tư về y tế, giáo dục với tiền thuê đất một số nơi bằng 0.

"Vì thế, sau khi hợp nhất, tôi hy vọng Sở GD&ĐT vẫn có thể bảo vệ chính sách trên để chúng tôi còn tính giải pháp thu hút tư nhân trong trường hợp lĩnh vực công không kịp đáp ứng nhu cầu" - ông Thuận nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết các vấn đề đang được trao đổi đều đã có quy định pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên, do thời gian qua ban hành nhiều thông tư, nghị định mới nên việc áp dụng còn gặp khó khăn.

Theo ông Hiếu, phần lớn công việc hiện nay do những người mới đảm trách; kể cả cán bộ phòng GD&ĐT cũ cũng đang phụ trách những lĩnh vực hoàn toàn mới, với nhiều nội dung công việc khác nhau.

Các nhiệm vụ quản lý giáo dục trên địa bàn đều do Phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu, nên áp lực là có, nhưng vẫn có cách tháo gỡ; thực tế đã xuất hiện nhiều đề xuất và sáng kiến từ cơ sở.

“Đơn cử như ý kiến của lãnh đạo phường Bình Cơ về việc cử cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục về hỗ trợ Phòng Văn hoá - Xã hội một thời gian. Đây là đề xuất hay. Tôi đề nghị chủ tịch UBND xã, phường sẽ chọn một số hiệu trưởng các cấp học trên địa bàn về hỗ trợ đơn vị một tuần mấy buổi từ nay cho đến khai giảng. Vấn đề này, văn phòng sở sẽ có tổng hợp” - ông Hiếu nói.