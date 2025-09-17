TP.HCM: Các phường gặp khó khăn khi thực hiện các dự án 17/09/2025 13:17

(PLO)- Sau thời gian thực hiện chính quyền hai cấp, các phường tại TP.HCM đã nêu một số khó khăn khi triển khai, thực hiện các dự án.

Sáng 17-9, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đoàn công tác của UBND TP.HCM có buổi làm việc với các phường Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, An Phú và Bình Hòa (khu vực TP Thuận An, Bình Dương cũ) để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án, sau thời gian tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Các phường còn gặp khó khăn khi thực hiện các dự án

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường đã nêu ra một số khó khăn tại các dự án và trong giải quyết các công việc liên quan đến đất đai tại phường hiện nay.

Lãnh đạo phường Lái Thiêu cho biết dự án Khu tái định cư Bình Nhâm là dự án rất quan trọng đảm bảo chính sách bồi thường. Trong đó, có Dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn.

Phường Lái Thiêu nêu một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An đã hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung kiến nghị của sở, ngành. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa có cơ sở tiếp tục triển khai dự án. Điều này gây khó khăn trong việc bồi thường cho người dân.

Bên cạnh đó, phường Lái Thiêu đang triển khai dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn. Dự án có liên quan đến ba phường khác là Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cơ quan chủ trì lập Chứng thư giá đất bồi thường trên địa bàn liên phường và cơ quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, một số văn bản hướng dẫn còn chưa rõ, chồng chéo nên địa phương còn lúng túng, khó khăn trong công tác thực hiện.

Lãnh đạo phường Bình Hòa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Các phường khác cũng nêu một số khó khăn tương tự khi thực hiện các dự án tại địa phương mình.

Lãnh đạo phường Thuận Giao cũng cho biết hiện nay có một số thửa đất giáp ranh của nhiều phường nhưng chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn địa phương nào được cấp sổ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An cũng nêu khó khăn là hiện nay các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã hết hạn giấy phép đo đạc từ ngày 10-8-2025 nên không còn chức năng đo đạc, lập bản vẽ trích đo thửa đất.

Do đó, không thể đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Lãnh đạo phường Thuận Giao nêu khó khăn của phường. Ảnh: LÊ ÁNH

Đặc biệt, các dự án đang giải ngân chậm (chỉ đạt hơn 34% theo kế hoạch) mà một trong những nguyên nhân là có những dự án phải tạm dừng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, lãnh đạo phường Lái Thiêu cũng kiến nghị UBND TP.HCM cân đối vốn đầu tư công trong thời gian tới. Bởi phường Lái Thiêu là địa phương trung tâm, dân số lớn, diện tích rộng, nếu bố trí vốn đầu tư công quá ít thì địa phương không thể xoay sở, giải quyết công việc, xây dựng các công trình, giải quyết chính sách.

Các phường không chờ, mạnh dạn làm theo thẩm quyền

Những thắc mắc, kiến nghị của các địa phương đã được đại diện sở, ngành giải đáp, hướng dẫn chi tiết. Với những vấn đề chưa thể trả lời ngay, các ngành sẽ ghi nhận và trả lời sớm nhất để các địa phương thực hiện.

Các sở, ngành cũng đề nghị lãnh đạo các phường mạnh dạn quyết định, triển khai công việc theo thẩm quyền được giao.

Đại diện Sở Nông nghiệp-Môi trường giải đáp các vướng mắc của các địa phương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại diện Sở Nông nghiệp VÀ Môi trường nhấn mạnh lãnh đạo các địa phương phải nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, mạnh dạn làm theo thẩm quyền, không thể cứ vướng mắc là lại xin ý kiến cấp trên.

Theo đại diện Sở Xây dựng, các phường hiện nay chưa chủ động trong công việc mà vẫn chờ hướng dẫn. "Các phường cứ mạnh dạn làm theo thẩm quyền được giao, nếu có khó khăn gì thì phía sở sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ" - vị đại diện nói.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải. Ông mong các địa phương yên tâm vì lãnh đạo UBND TP sẽ luôn đồng hành, sát cánh với các địa phương.

Ông Thạnh cho biết hiện nay tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án còn quá thấp, tiến độ chậm. Điều này có nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, một số vướng mắc có thể giải ngân ngay như chi tiền bồi thường giải tỏa...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý các địa phương cũng cần chủ động, linh hoạt để xử lý công việc theo thẩm quyền.

"Sở Tài chính tham mưu lại việc chi vốn đầu tư công trong năm tới, tránh cào bằng giữa các địa phương. Nếu giải ngân ít quá, kinh phí không đủ thì địa phương không thể thực hiện đầu tư hạ tầng và hoàn thành tốt nhiệm vụ" - ông Bùi Minh Thạnh lưu ý.