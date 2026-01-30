TP.HCM chính thức thành lập Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật 30/01/2026 10:01

(PLO)- TP.HCM thành lập Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM trên cơ sở hợp nhất nhiều đơn vị.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Trung tâm) trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sau: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các đơn vị trên trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM.

Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc và có con dấu riêng.

TP.HCM thành lập Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật.

Trung tâm này có chức năng quản lý khai thác, vận hành, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thay mặt UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải và việc khai thác, duy tu, bảo trì hệ thống công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý.

Đồng thời, Trung tâm làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật thuộc nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn chỉ thường xuyên và nguồn vốn khác; tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình được giao làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-2-2026.