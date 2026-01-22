TP.HCM: Danh sách 13 dự án của học sinh dự thi khoa học cấp quốc gia 22/01/2026 18:17

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026.

Theo đó, 13 dự án xuất sắc đạt giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố sẽ đại diện TP.HCM tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3-2026.

Sản phẩm trà do học sinh TP.HCM nghiên cứu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Danh sách 13 dự án như sau:

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục đã đầu tư mạnh về chất lượng và số lượng dự án. Tại vòng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức thẩm định 1.574 dự án với hơn 300 dự án cá nhân, thu hút khoảng 2.850 học sinh tham gia.

Vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố diễn ra trong 4 ngày. Ban giám khảo phỏng vấn trực tiếp học sinh của 1.574 dự án đạt yêu cầu. Cuối cùng, Ban tổ chức chọn được 120 dự án vào vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết nghiên cứu khoa học mang lại cho học sinh hành trình học tập ý nghĩa. Đó là quá trình vận dụng kiến thức, tìm tòi chuyên sâu, trải nghiệm thực tiễn và chấp nhận sai sót để có kết quả cuối cùng. Quá trình đó hình thành tư duy phản biện, phương pháp làm việc khoa học và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển cá nhân lâu dài của các em.