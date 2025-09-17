TP.HCM gặp khó khi đặt, đổi tên đường, hẻm nhỏ 17/09/2025 15:07

(PLO)- TP.HCM gặp vướng mắc trong quá trình đặt, đổi tên đường, hẻm nhỏ vì vướng quy định về kích thước, tiêu chí xác định hẻm.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa nhận được phản hồi của Bộ Xây dựng về việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng, hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP có bề rộng dành cho xe lưu thông dưới 7 m (không vỉa hè) hoặc nhỏ hơn 13 m (có vỉa hè), nhưng có chức năng giao thông kết nối khu vực, liên khu vực thì vẫn được xem xét đặt tên đường.

Tuy nhiên, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông có quy định về chiều rộng tối thiểu của đường cấp nội bộ, đường phân khu vực là 13 m.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho hay quy chuẩn quốc gia quy định các loại đường có bề rộng nhỏ hơn đường cấp nội bộ, đường phân khu vực như đường nhóm nhà ở, đường cụt (chiều rộng tối thiểu 10 m), đường xe đạp (3 m), đường đi bộ (3 m).

Hẻm tại TP.HCM được đánh số, không được đặt tên.

Cạnh đó, đối với đường đô thị cải tạo, chiều rộng của các cấp đường cho phép giảm xuống cho phù hợp với điều kiện hiện trạng cụ thể. Đối với đường nhóm nhà ở trong khu vực đô thị hiện hữu nếu có khó khăn về điều kiện xây dựng, số làn xe, chiều rộng làn xe, chiều rộng đường cho phép giảm xuống cho phù hợp với điều kiện hiện trạng cụ thể.

Mặt khác, quy định về đường đô thị là đường nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị xã và nội thị trấn, đường xác định trong đồ án quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không quy định cụ thể về ngõ, ngách.

Do đó đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM căn cứ điều kiện hiện trạng của đường đô thị trên địa bàn TP để xác định, tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường đô thị.

Còn đối với kiến nghị về tiêu chí xác định hẻm tại TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết, Điều 13 của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã nêu rõ: “Không đặt tên cho ngõ (kiệt), ngách (hẻm). Ngõ (kiệt) được gọi theo biển số nhà đầu ngõ (kiệt), tính từ đầu phố kèm theo tên phố; ngách (hẻm) được gọi theo biển số nhà đầu ngách (hẻm), tính từ đầu ngõ (kiệt)”.

Trường hợp còn vướng mắc trong quá trình đặt tên, đổi tên đường đô thị, đề nghị Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL có ý kiến hướng dẫn về nội dung này theo Điều 3 Nghị định số 91/2005 của Chính phủ; Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ VH-TT&DL xử lý các bất cập, vướng mắc theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.