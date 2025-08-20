TP.HCM đặt tên mới cho 59 tuyến đường, lắp bảng tên trước 25-8 20/08/2025 11:13

(PLO)- TP.HCM đặt tên mới cho 59 tuyến đường và điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường nằm trên địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận và An Phú Đông.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lắp đặt biển báo tên đường trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 380 của HĐND TP.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai lắp đặt biển báo tên đường theo Nghị quyết ngày 24-7-2025 của HĐND TP đối với các tuyến đường được giao quản lý theo phân cấp. Hoàn thành trước ngày 25-8.

Riêng tên đường Phạm Khắc, phường Sài Gòn sẽ triển khai lắp đặt sau khi UBND TP ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 88/2007 của UBND TP quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn TP.

Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật tên đường mới trong quá trình tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Nghị quyết số 380 của HĐND TP tại Kỳ họp thứ 2, khóa X đã quyết nghị đặt tên cho 59 tuyến đường và điều chỉnh lý trình cho 7 tuyến đường. Đặt tên cho tuyến giao thông nối liền hai tuyến đường tại số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn là đường Phạm Khắc.

Đường vành đai Đầm Sen, đường dự phóng, hẻm 152 Lạc Long Quân (phường Bình Thới) sẽ đổi thành đường Giác Viên.

59 tuyến đường được đặt tên mới nằm trên địa bàn các phường Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận, các xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn.

Đơn cử như đường vành đai Đầm Sen, đường dự phóng, hẻm 152 Lạc Long Quân (phường Bình Thới) sẽ đổi thành đường Giác Viên; đường Tân Thới Hiệp 21 (phường Tân Thới Hiệp) đổi thành đường Nguyễn Trác; đường Thạnh Xuân 25 và Thới An 16 (phường Thới An) đổi thành Lê Quang Hòa; đường Thới An 13 đổi thành Dương Thị Mạnh....

Xã Bà Điểm có 21 tuyến đường được đặt tên mới, đơn cử như đường Bà Điểm 4 đổi thành Phạm Thị Khế, đường Tiền Lân 13 đổi thành Nguyễn Thị Hiệp, đường Xuân Thới Thượng 1 đổi tên thành Nguyễn Thị Bén...

Xã Đông Thạnh có 18 tuyến đường được đặt tên mới, ví dụ đường Đông Thạnh 6 thành đường Trương Thị Trưng, đường Đông Thạnh 8 đổi thành Nguyễn Thị Mực,...

7 tuyến đường điều chỉnh lý trình nằm trên địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận và An Phú Đông.

Đơn cử như tuyến đường Bến Văn Cấm có lý trình cũ từ đường Trần Xuân Soạn đến rạch Song Tân được điều chỉnh thành từ đường Trần Xuân Soạn đến điểm cuối là đường Nguyễn Thị Thập; đường Hoàng Trọng Mậu được điều chỉnh thành từ đường Trần Xuân Soạn đến đường Nguyễn Văn Linh; đường Đặng Đại Độ được điều chỉnh từ đường Nguyễn Văn Linh đến điểm cuối đường Phạm Văn Nghị...