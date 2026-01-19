TP.HCM: Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ toàn diện 19/01/2026 09:44

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 40.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, các em còn được hỗ trợ kinh phí đồng phục và các dịch vụ giáo dục khác.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết 80/2025 của HĐND TP.HCM.

Cô trò Trường Mầm non chuyên biệt Ánh Dương, phường Trung Mỹ Tây trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chính sách này áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn TP.HCM thuộc các trường hợp sau:

Trẻ mồ côi: Mồ côi cả cha và mẹ; hoặc mồ côi cha/mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, hiện đang sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng những người này cũng đã qua đời.

Học sinh khuyết tật: Có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định.

Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Có cha, mẹ, ông bà hoặc người nuôi dưỡng là thành viên của hộ nghèo/cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Nghị quyết số 80 quy định nhiều nội dung hỗ trợ giúp phụ huynh vơi bớt nỗi lo chi phí vào đầu năm học và duy trì việc học tập hàng ngày. Cụ thể:

Hỗ trợ bữa ăn trưa: Mức hỗ trợ dựa trên thực tế phát sinh tại trường nhưng tối đa không quá 40.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học.

Hỗ trợ tiền mua đồng phục: Tùy theo cấp học, mức hỗ trợ mỗi năm học như sau: Mầm non là 300.000 đồng/năm, Tiểu học là 400.000 đồng/năm, THCS là 450.000 đồng/năm, THPT là 500.000 đồng/năm.

Riêng năm học 2025 - 2026, mức hỗ trợ đồng phục sẽ bằng 50% các mức nêu trên.

Hỗ trợ các dịch vụ giáo dục bao gồm các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục và các chương trình ngoài giờ chính khóa theo mức thực tế tại cơ sở nhưng không vượt quá mức trần quy định của TP.

Các nội dung hỗ trợ (ngoại trừ đồng phục) được tính theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Nghị quyết 80 có hiệu lực thi hành và được áp dụng từ 1-1-2026, do đó các cơ sở giáo dục rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách để chủ động thực hiện hỗ trợ. Trường học căn cứ vào hồ sơ nhập học của học sinh và bản sao chứng thực các giấy tờ để xác định đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, người học thuộc diện mồ côi cả cha và mẹ phải có quyết định về việc trợ cấp xã hội hoặc giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ do UBND xã phường, đặc khu cấp hoặc giấy chứng tử của cả cha và mẹ.

Người học là người khuyết tật phải có giấy xác nhận khuyết tật hoặc quyết định về việc trợ cấp xã hội do UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc.

Người học có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương cần phải có giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, đặc khu cấp.

Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý các trường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và gửi cơ quan chức năng để bố trí kinh phí thực hiện.

Các đơn vị giáo dục báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trước ngày 31-1-2026 để kịp thời chi trả cho học sinh.