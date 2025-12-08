TP.HCM đề xuất chi 570 tỉ đồng hỗ trợ hơn 31.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 08/12/2025 13:04

(PLO)- 31.837 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM dự kiến sẽ được hỗ trợ toàn diện từ bữa ăn, tiền mua đồng phục, tiền học các chương trình trong nhà trường.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm GDTX, học viên theo học chương trình GDTX và học sinh các cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp trong một giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

31.837 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Theo số liệu rà soát đầu năm học 2025-2026, TP.HCM có 31.837 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, có 3.511 em thuộc hộ nghèo, 9.958 em thuộc hộ cận nghèo, 14.346 em là người khuyết tật, 738 em mồ côi cả cha và mẹ, 217 em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, hiện sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng đã qua đời.

Các trường hợp được hưởng Nghị quyết gồm: Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng đến nay mọi người đều đã qua đời; là người khuyết tật và có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Hỗ trợ toàn diện

Theo tờ trình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ toàn diện.

Cụ thể, hỗ trợ bữa ăn trưa: Theo mức thực tế phát sinh, tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Hỗ trợ tiền tổ chức dịch vụ phục vụ, hoạt động giáo dục: Gồm dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; dịch vụ phục vụ ăn sáng; chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ; sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh; dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh nhưng không quá mức tối đa.

Hỗ trợ tiền tổ chức các nội dung theo chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa: Gồm tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài, tổ chức học kỹ năng sống, tổ chức học bơi và kỹ năng. Mức hỗ trợ là mức tối đa trên toàn TP.

Hỗ trợ tiền mua đồng phục học sinh với mức cụ thể theo từng cấp học/năm học: Mầm non (300.000 đồng/trẻ em), tiểu học (400.000 đồng/học sinh), THCS (450.000 đồng/học sinh), THPT (500.000 đồng/học sinh).

Lưu ý, riêng năm học 2025-2026, đề xuất hỗ trợ tiền mua đồng phục bằng 50% mức trên để phù hợp với thời gian áp dụng Nghị quyết từ 1-1-2026, tương ứng với học kỳ 2 của năm học.

Tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ trong năm 2026 là 570 tỉ đồng, trích từ ngân sách TP theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thông qua cơ sở giáo dục để hỗ trợ học sinh công lập có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa dựa trên số lượng học sinh ăn bán trú và số bữa ăn thực tế.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu theo chương trình nhà trường dựa trên số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thực tế tại các trường, tính theo số tháng thực học và không quá chín tháng/năm.

Kinh phí hỗ trợ tiền đồng phục dựa trên số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thực tế tại các cơ sở giáo dục.