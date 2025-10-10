TP.HCM: Kiến nghị sửa chữa khẩn cấp bệnh viện bỏ hoang nhiều năm để đưa vào sử dụng 10/10/2025 10:16

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM kiến nghị sửa chữa khẩn cấp để đưa bệnh viện chuyên khoa tâm thần Bình Dương bỏ hoang nhiều năm làm cơ sở của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Hải Nam, Quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết đã rà soát, khảo sát và xây dựng các phương án tối ưu đối với các dự án trong hệ thống y tế để đưa vào hoạt động hiệu quả.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: LINH NHI

Đáng chú ý, trong số này có Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh Phổi Bình Dương (khu vực Bình Dương cũ).

“Qua khảo sát phía Sở Y tế ghi nhận một số hạng mục tại hai bệnh viện này đã xuống cấp và hư hỏng”, ông Nam cho biết.

Ông Nam cho biết thêm, ngày 28-7 Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần xây dựng đề án triển khai để sớm đưa hai cơ sở trên vào hoạt động.

Đồng thời, đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan để bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân TP.HCM thông qua chủ trương thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo hai cơ sở nêu trên, Sở Y tế đã kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh Phổi làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Đồng thời, kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật.

Có mặt tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM), phóng viên ghi nhận nơi này vẫn đang bị bỏ không, tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, cây cối mọc um tùm.

Bệnh viện này được xây dựng từ năm 2013, đến năm 2018 thì hoàn thành với quy mô khoảng 300 giường bệnh và các khu chức năng khác.

Từ đó đến nay chỉ một lần duy nhất vào thời điểm dịch COVID-19 nơi này được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị COVID-19 đến hết năm 2021. Sau đó, bệnh viện này tiếp tục bị bỏ không.

Theo ghi nhận, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương là tòa nhà nhiều tầng có dấu hiệu bị xuống cấp, xung quanh khuôn viên bệnh viện cỏ mọc um tùm.

Thời điểm chưa sáp nhập, nhiều lần các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương cũ đã khảo sát, họp bàn để lên phương án sử dụng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Sau khi sáp nhập với TP.HCM, UBND TP.HCM cũng đang khảo sát để có phương án sử dụng hiệu quả công trình này, tránh gây lãng phí.

Ngay sát Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương là một tòa nhà lớn (tương đương Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần) nhưng cũng chỉ được sử dụng một phần cho Khoa truyền nhiễm-lao của Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Theo ghi nhận, chỉ một phần trong tòa nhà này được sử dụng để điều trị bệnh. Còn lại các khu vực khác để phòng trống, bụi bẩn, xuống cấp.