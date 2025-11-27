TP.HCM là nơi xuất phát của nhiều mô hình giáo dục tiên phong 27/11/2025 09:45

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá ngành giáo dục TP.HCM “đi sau về trước”, triển khai nhiều mô hình đổi mới, hội nhập quốc tế, trong đó tiên phong dạy các môn Toán, khoa học bằng tiếng Anh.

Thành quả từ tầm nhìn chiến lược và dám đột phá

Nhìn lại chặng đường 50 năm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phạm Ngọc Thưởng khẳng định ngành giáo dục TP.HCM đã “đi sau về trước”.

Từ một đô thị lớn với muôn vàn khó khăn, nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, ngành giáo dục TP vươn lên, trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước. Không những thế, TP.HCM cũng là xuất phát điểm của nhiều mô hình giáo dục đổi mới được nhân rộng.

“Một trong những điểm sáng của ngành giáo dục TP là sự chuẩn bị bài bản, tiên phong cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai từ rất sớm”, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm nhìn "trước 10 năm" của TP trong việc triển khai dạy các môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Ra đời cách đây hơn một thập kỷ, chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 của UBND TP.HCM thiết kế dựa trên sự kết hợp khoa học giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và khung chương trình của Anh quốc. Phương pháp giảng dạy cốt lõi là CLIL (Content and Language Integrated Learning - Giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ), giúp học sinh tiếp thu kiến thức chuyên ngành, phát triển tư duy và sử dụng tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

Hội nghị chuyên môn chương trình tiếng Anh tích hợp được thực hiện bài bản. Ảnh: Tư liệu

Cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và chuyên môn

Thành công của chương trình không thể không kể đến cơ chế phối hợp chuyên môn chặt chẽ và xuyên suốt giữa nhà quản lý - Sở GD&ĐT TP.HCM với đơn vị triển khai chương trình - EMG Education.

Từ giai đoạn đầu, toàn bộ cấu trúc, nội dung, tiến độ triển khai đều được Sở GD&ĐT TP.HCM nghiên cứu, phê duyệt, chỉ đạo sát sao.

Các phòng ban của Sở và đội ngũ chuyên gia học thuật từ EMG Education thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyên môn. Đây là yếu tố then chốt để triển khai chương trình một cách khoa học, hiệu quả. Tại đây, các vấn đề phê duyệt khung chương trình, tập huấn cán bộ quản lý, giám sát chuyên môn, kiểm tra đánh giá…được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Hai bên liên tục rà soát, điều chỉnh chương trình đảm bảo tính liên thông, cập nhật, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai. Sự điều chỉnh không chỉ giúp giảm tải cho học sinh còn tối ưu hóa những ưu điểm của cả hai khung chương trình.

Sau hơn 10 năm, chương trình tiếng Anh tích hợp đạt được những thành tích ấn tượng. Trong đó, học sinh ở các bậc học đều đạt tỉ lệ khá, giỏi cao. Đặc biệt, học sinh còn gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế, trong đó là hệ thống chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel – đầu ra chuẩn của chương trình.

Trong các năm qua, đã có 5 học sinh đạt điểm cao nhất thế giới và nhiều học sinh có thành tích nổi bật với điểm số cao nhất ở 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học.

Là thí sinh từng đạt điểm tối đa cả ba môn kỳ thi Pearson Edexcel, Huỳnh Hà Mi, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nói: “Chương trình Tiếng Anh Tích hợp và chứng chỉ Edexcel xây dựng nền tảng học thuật quốc tế vững chắc, được nhiều đại học công nhận, mở rộng tối đa lựa chọn du học và cơ hội nghề nghiệp tương lai”.

Em Bùi Trọng Nguyên đạt điểm môn Toán Tiểu học cao nhất thế giới và em Huỳnh Hà Mi (nữ) đạt điểm tối đa cả 3 môn của chứng chỉ International GCSE nhận Chứng chỉ Pearson Edexcel. Ảnh: EMG

Hơn một thập kỷ qua, chương trình Tiếng Anh Tích hợp chứng minh giá trị hướng đi chiến lược khi kết hợp giữa quản lý nhà nước chặt chẽ và chuyên môn của đơn vị triển khai; giữa học thuật quốc tế và mục tiêu giáo dục Việt Nam; giữa đổi mới phương pháp và hướng đến tương lai của người học.

Thành công đề án 5695 là tiền đề vững chắc để TP.HCM thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo đúng định hướng của Bộ Chính trị và quyết định 2371 mới đây của Thủ tướng Chính phủ.