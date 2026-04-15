TP.HCM mở đường cho thuê căn hộ Airbnb kèm điều kiện 15/04/2026 15:11

(PLO)- Quyết định 19/2026 vừa ban hành đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, chính thức công nhận và điều chỉnh hoạt động cho thuê căn hộ du lịch ngắn hạn (Airbnb).

Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM có hiệu lực từ ngày 25-4-2026.

Quy định mới hướng đến điều chỉnh hài hòa hoạt động quản lý nhà chung cư. Đáng chú ý, mô hình cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn (Airbnb) theo ngày, tuần được tạo điều kiện hoạt động hợp pháp, góp phần phát triển ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn.

Khai thác căn hộ ngắn hạn cần đăng ký lưu trú

Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM thay thế Quyết định số 26/2025 của TP.HCM, Quyết định số 16/2021 của tỉnh Bình Dương, đồng thời bãi bỏ các nội dung liên quan tại Quyết định số 44/2024 của tỉnh Bình Dương.

Phạm vi điều chỉnh bao quát từ nhà chung cư được đầu tư xây dựng có mục đích để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, đến nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá cao việc Quyết định 19 đã quy định chi tiết các nội dung rất quan trọng như: Lập và bàn giao hồ sơ nhà chung cư (Điều 4), chỗ để xe trong nhà chung cư (Điều 5), kinh phí bảo trì (Điều 6), bảo trì nhà chung cư (Điều 7), quản lý vận hành (Điều 8), khai thác phần diện tích chung (Điều 10), và xử lý vi phạm (Điều 14).

Đặc biệt, tại Điều 12 quy định về quản lý hoạt động khai thác căn hộ trong nhà chung cư, thành phố đã điều chỉnh trực diện mô hình lưu trú Airbnb. Quy định nêu rõ hoạt động cho thuê được thực hiện thông qua hợp đồng nhằm xác định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu (hoặc người ủy quyền) và người thuê.

Tổ chức, cá nhân khai thác cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn bắt buộc phải thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho khách thuê.

Hợp đồng có thể lập dưới hình thức văn bản giấy hoặc điện tử, không bắt buộc công chứng, chứng thực. Đối với trường hợp cho thuê căn hộ du lịch theo hình thức ngắn hạn theo tuần, theo ngày, quy định yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở lưu trú du lịch và đảm bảo các quy định pháp luật về du lịch.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân khai thác cho thuê căn hộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế (đăng ký thuế, kê khai nộp thuế), cư trú, an ninh trật tự, thương mại điện tử, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Chủ khai thác phải thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho người thuê (là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trang thông tin điện tử khai báo tạm trú của lực lượng xuất nhập cảnh, hoặc ứng dụng VNeID và yêu cầu khách thuê chấp hành đầy đủ nội quy chung cư.

Tăng doanh thu du lịch

Nhìn nhận thực tế, HoREA đánh giá Quyết định 19 vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực. Đây là khung pháp lý bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và khách vãng lai.

Khách du lịch đến TP.HCM sẽ có thêm lựa chọn lưu trú an toàn, minh bạch khi hoạt động kinh doanh Airbnb tại các chung cư chính thức được quản lý.

HoREA khẳng định việc pháp lý hóa mô hình cho thuê căn hộ, phục vụ khách thuê dài hạn hoặc khách du lịch có nhu cầu lưu trú ngắn hạn theo tuần, theo ngày sẽ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Việc đưa hoạt động kinh doanh lưu trú vào hệ thống đăng ký thay vì cấm đoán tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp.