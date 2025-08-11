TP.HCM: Phường Rạch Dừa nêu giải pháp giữ chân du khách, thêm dự án nghỉ dưỡng 11/08/2025 14:36

Sáng 11-8, phường Rạch Dừa, TP.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Phường Rạch Dừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với diện tích tự nhiên 19,70 km2, dân số 76.281 người. Đảng bộ phường Rạch Dừa hiện có 62 tổ chức Đảng, 3.057 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc đánh giá những hạn chế trong nhiệm kỳ như còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đến mức phải bị xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, xử lý về trật tự đô thị, xây dựng, môi trường được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, song tình trạng tái vi phạm trật tự đô thị, xây dựng vẫn còn xảy ra…

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: MT

Đảng bộ phường Rạch Dừa đề ra nội dung cơ bản để xây dựng các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển khu đô thị vệ tinh hiện đại gắn với các dự án phát triển hạ tầng vùng và liên kết vùng.

Thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái sông Dinh, với nhiệm vụ trọng tâm đưa vào hoạt động khu kinh tế đêm, khu chung cư nhà ở xã hội 4,07 ha, đường Bùi Thiện Ngộ nối dài đến đường 3/2 (thông tuyến đường ngang nối từ Khu công nghiệp Đông Xuyên đến đường 30/4, đường 2/9, đường 3/2 ra đến bãi biển Chí Linh).

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa, TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: MT

Trong đó có các giải pháp cụ thể, về kinh tế như thúc đẩy phát triển trung tâm thương mại, siêu thị; các hoạt động vui chơi, giải trí tại bãi biển; các loại hình kinh tế đêm với mô hình các khu chợ đêm, phố đêm, các chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24, các tuyến phố đi bộ.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong việc quản lý đất công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường theo quy định của pháp luật.

Phường Rạch Dừa tập trung thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án du lịch biển nghỉ dưỡng, khai thác tiềm năng, lợi thế. (Ảnh: Dự án du lịch nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu đã đi vào khai thác, một phần thuộc phường Rạch Dừa). Ảnh: KN

Triển khai thực hiện đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm; Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho nền tảng số và trên không gian mạng; ngăn chặn hiệu quả tội phạm lĩnh vực chuyển đổi số, chống lừa đảo trực tuyến.

Phối hợp lập, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền để thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế trọng điểm như: Hệ thống cảng biển quanh Khu công nghiệp Đông Xuyên; Khu du lịch sinh thái tại Cù lao Tàu, Cù lao Bãi Ngựa; ...

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ông Nguyễn Phúc Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường. Ảnh: MT

Triển khai có hiệu quả đề án thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè. Số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, nhà ở, … phấn đấu quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ cho người dân bằng ứng dụng thông minh.

Phối hợp triển khai thực hiện các dự án tái định cư và nhà ở xã hội; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm đã xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan đô thị.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, đạo đức, tư tưởng, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kiện toàn, củng cố tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ; rà soát, sắp xếp hệ thống chi bộ trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.