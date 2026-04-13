TP.HCM sắp có mưa giải nhiệt sau những ngày nắng gay gắt 13/04/2026 12:35

(PLO)- Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 17-4 đến 18-4, khả năng nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Nam Bộ.

Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 13-4 và 14-4 khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng từ 12 giờ đến 16 giờ.

Trong ba đến bốn ngày tới, nắng nóng trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong ba đến bốn ngày tới, nắng nóng trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm dần và chỉ còn xảy ra vài nơi với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ khoảng ngày 17-4 đến 18-4, khả năng nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Nam Bộ.

Riêng tại TP.HCM, trong ngày 13-4 và 14-4, gió có cường độ yếu trên các vùng biển Nam Bộ. Rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nối với cơn bão SINLAKU ở ngoài khơi phía Đông của Philippines.

Thời tiết Nam Bộ trong 24 giờ tới. Ảnh: ĐKT

Trong 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và có vị trí khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nối với với cơn bão SINLAKU ở phía Đông của Philippines.

Từ hình thế thời tiết trên, trong những ngày tới ở TP.HCM trưa chiều sẽ có nắng nóng, hanh khô do độ ẩm thấp. Ngoài ra, có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét.