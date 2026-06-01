TP.HCM sắp làm 7 cầu vượt thép 01/06/2026 11:11

(PLO)- Các cầu vượt thép sau khi triển khai sẽ góp phần giải quyết kẹt xe, ùn ứ, thời gian xây dựng nhanh.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, các cầu vượt thép được triển khai trong thời gian qua tại thành phố đã phát huy hiệu quả rất tốt.

Đơn cử như cầu vượt tại các nút giao Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, nút giao Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, nút giao Cây Gõ, Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ, ngã sáu Gò Vấp…

Các dự án này giúp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao. Trong đó, một số khu vực như ngã sáu Gò Vấp, bùng binh Cây Gõ, Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức… cầu vượt thép giúp giảm kẹt xe 70-80% so với trước.

Cầu vượt thép đã góp phần giảm ùn ứ. Ảnh: ĐT

Do đó, giai đoạn 2026-2030, TP sẽ ưu tiên đầu tư thêm 7 cầu vượt thép tại các vị trí ngã 6 Công trường Dân Chủ; nút giao đường Lê Đại Hành - đường 3/2; nút giao đường Lý Thường Kiệt - đường 3/2; nút giao đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Huỳnh Văn Cù; trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh TP.HCM và tỉnh Đồng Nai); trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường B1 vào KCN Mỹ Xuân B1; trên ĐT.994C tại nút giao với đường 30/4.

7 cầu vượt thép này sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026 - 2027.