TP.HCM sắp xây thêm cầu vượt sông Sài Gòn 13/11/2025 20:42

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn (tại vị trí cầu Bình Gởi) vào dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi).

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đầu tư bổ sung thêm một đơn nguyên cầu vượt sông Sài Gòn bằng với quy mô bề rộng cầu đang xây dựng rộng 19,75m; khi đó tổ chức lại giao thông qua cầu đảm bảo khai thác 4 làn cao tốc (có 2 làn dừng khẩn cấp) và 4 làn song hành; mỗi cầu sẽ tổ chức khai thác 1 chiều xe chạy bao gồm 2 làn xe tuyến chính, 1 làn dừng khẩn cấp, 2 làn xe song hành.

UBND TP.HCM yêu cầu việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn phải phù hợp với quy mô đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án thành phần đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn nối Bình Dương cũ với TP.HCM. Ảnh: Lê Ánh

Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương khẩn trương thực hiện đề nghị của Sở Xây dựng.

Đồng thời tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước 20-11.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11 theo đúng quy định.

Vành đai 3 TP.HCM dài 76 km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Công trình được khởi công từ giữa năm 2023 với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hoàn tất toàn bộ vào năm 2026. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn Bình Dương cũ dài khoảng 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng.

Theo kế hoạch trước đó, đến ngày 19-12, sẽ đưa vào khai thác 24,1 km đường cao tốc thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm 14,7 km qua địa bàn TP.HCM, 6,4 km thuộc tỉnh Tây Ninh và 3 km đoạn qua khu vực Bình Dương cũ. Toàn bộ tuyến sẽ được thông xe hoàn toàn vào ngày 30-6-2026.