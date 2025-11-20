TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị di sản văn hóa 20/11/2025 18:37

(PLO)- Hội nghị Di sản văn hóa toàn TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 24 - 11- 2025 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP.HCM, đưa ra chiến lược phát triển đến năm 2045.

Thông tin với báo chí, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) xác định trọng tâm phát triển thành phố, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, và hình thành con người TP.HCM "chân - thiện - mỹ".

Thành phố chú trọng bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và phát triển, "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Luật Di sản văn hóa 2024 sẽ hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản, kết hợp phát triển và ứng dụng công nghệ số.

TP.HCM đã triển khai các chương trình bảo tồn và số hóa di sản văn hóa. Mặc dù đạt nhiều thành tựu, ngành di sản vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Áo dài là một trong những di sản của Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu mới, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển di sản văn hóa của TP.HCM đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045.

Chợ Bến Thành là 1 trong các công trình tiêu biểu được xếp hạng di tích của TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Sở VH&TT đã mời lãnh đạo Bộ VH&TTDL, Cục Di sản văn hóa, lãnh đạo TP.HCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan tham gia và đóng góp ý kiến.

Các nội dung thảo luận Hội nghị gồm:

Đánh giá, rà soát và phân tích các quy định mới của pháp luật về di sản văn hóa liên quan đến quản lý, bảo tồn và khai thác di sản như: hoạt động bảo tàng; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; quản lý và khai thác di sản tư liệu. Hội nghị cũng giới thiệu các mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thời gian qua.

Định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với ngành Di sản văn hóa Thành phố, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 bài tham luận. Nhiều tham luận mang tính chiến lược, dài hạn, gắn với định hướng phát triển văn hóa đô thị, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; đồng thời đưa ra sáng kiến, đề xuất khả thi, dễ triển khai.

Nội dung tham luận bao phủ toàn bộ lĩnh vực di sản văn hóa: Bảo tàng, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, cơ chế - nguồn lực và hợp tác phát triển.

Theo đại diện Sở VH&TT TP.HCM, nét mới năm nay là nhiều tham luận bàn về chuyển đổi số, nhấn mạnh việc “làm sao thông tin đúng, sạch, thống nhất”.

Đáng chú ý, một số tham luận đề cập đến khái niệm “kinh tế di sản”; xem di sản là tài nguyên và vốn liếng ban đầu để tham gia vào công nghiệp văn hóa. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, xem đây là sự nghiệp của toàn dân, không chỉ của các cơ quan địa phương.

"Việc này để người dân và chủ sở hữu các tài sản, di sản không ngán khi đăng kí mà cảm thấy hồ hởi, vui vẻ khi được xếp hạng chứ không phải quá trình bảo vệ là cản trở sự phát triển"- đại diện Sở VH&TT cho biết thêm.

Hội nghị Di sản văn hóa toàn TP.HCM sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 24 - 11- 2025 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.