TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều cán bộ 02/12/2025 18:25

(PLO)- Ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Chiều 2-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM đến nhận công tác tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định cho ông Trương Công Huy (phải) và ông Phan Tấn Thảo (trái). Ảnh: HÀ THƯ

Ông Phan Tấn Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm các lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển TP. Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lý Xuân Chánh, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Văn Chiến, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng các nhân sự được lãnh đạo TP tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo TP đã tín nhiệm và tin tưởng năng lực, kinh nghiệm công tác của các cán bộ. Do vậy, ông mong muốn các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt công tác nhiệm vụ được giao; cùng tập thể, ban lãnh đạo đơn vị mới thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Tấn Thảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV bày tỏ niềm vinh dự được lãnh đạo TP tín nhiệm giao trọng trách mới.

Thay mặt các cá nhân nhận quyết định, ông Phan Tấn Thảo cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các công việc được giao, góp phần vào sự phát triển của TP.