TP.HCM tổng lực gỡ vướng quy hoạch đô thị, nông thôn sau sáp nhập 16/10/2025 17:48

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Phó Chủ tịch Hội đồng là các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phụ trách địa bàn, lĩnh vực liên quan.

Các Ủy viên Hội đồng gồm thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực có liên quan đến đồ án quy hoạch, Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu trong khu vực quy hoạch, Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp, xã hội nghề nghiệp... Các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan được mời thêm tuỳ theo quy mô, tính chất của đồ án quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Về nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn. Tổ chức thẩm định độc lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn.

Hội đồng thẩm định không làm thay chức năng thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình UBND TP; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TP, Chủ tịch UBND TP phân công.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn TP.HCM báo cáo UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

TP.HCM còn tồn đọng nhiều vấn đề về quy hoạch đô thị, nông thôn.

Theo UBND TP, thời gian qua, thành phố đang tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị.

Cụ thể, khu vực TP.HCM cũ, UBND TP, các quận huyện, TP Thủ Đức và các Sở, ngành, đơn vị đã phối hợp trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng (rà soát điều chỉnh cục bộ 25 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng) các Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn...

Khu vực tỉnh Bình Dương cũ đã phê duyệt 4 đồ án quy hoạch chung đô thị, 4 đồ án quy hoạch vùng huyện; đồng thời trình duyệt 7 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển mới...

Thẩm định và cho ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại 32 vị trí theo đề xuất của địa phương và nhà đầu tư; tổ chức rà soát 92/92 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, xác định tính phù hợp với Quy hoạch tỉnh để hướng dẫn các địa phương cập nhật vào hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021–2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và các chương trình phát triển đô thị.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đã hoàn tất phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ; đã tổ chức rà soát Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu....

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn có tổng số 103 đồ án quy hoạch được phê duyệt (chưa tính quy hoạch chi tiết). Riêng Quy hoạch chi tiết có khoảng 432 đồ án được phê duyệt (bao gồm điểm dân cư nông thôn).