TP.HCM: Vượn má vàng quý hiếm sống sót ở khu dân cư nhờ người dân cho ăn

Ngày 6-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã bắt được một con vượn xuất hiện phía sau nhà dân ở ấp 38, xã Tân Nhựt.
Trước đó, người dân khu vực ấp phát hiện con vượn có lông màu đen, má vàng, thường xuyên di chuyển quanh khu vực nhà dân, khi đói thì tự tìm thức ăn và được người dân cho trái cây, rau quả.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã có mặt ở khu vực tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Con vượn sau đó lại xuất hiện và được người dân cho thức ăn như chuối, dưa leo, bánh...
Đến ngày 6-9, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc con vượn xuất hiện trở lại, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức tìm kiếm và triển khai biện pháp bắn gây mê, đưa con vượn về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.
Qua xác định ban đầu, đây là vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae), giới tính đực, nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận ba con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu (ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) tự nguyện giao nộp. Ba con khỉ gồm khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB theo danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Các cá thể này đã được gây mê, đưa về chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae) là loài linh trưởng quý hiếm, phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là loài thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp hạng nguy cấp. Điểm đặc trưng của vượn má vàng là sự khác biệt rõ rệt về màu lông theo giới tính và độ tuổi: con non mới sinh có lông vàng, sau đó chuyển sang đen; con đực trưởng thành giữ màu đen với phần má vàng, còn con cái trưởng thành trở lại màu vàng, giữ mảng đen trên đỉnh đầu.
Loài này sống chủ yếu trên cây, di chuyển nhanh nhờ vung tay qua cành (brachiation), thường sống theo chế độ một vợ một chồng và con non ở cùng cha mẹ nhiều năm trước khi tách đàn.
Vượn má vàng nổi tiếng với tiếng hót ngân vang, thường song ca vào sáng sớm để khẳng định lãnh thổ và gắn kết cặp đôi, vì vậy còn được mệnh danh là “ca sĩ của rừng xanh”. Hiện nay, loài này đang đối mặt với nhiều nguy cơ như mất rừng, săn bắt trái phép để làm thuốc, buôn bán thú cảnh.