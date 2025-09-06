TP.HCM: Vượn má vàng quý hiếm sống sót ở khu dân cư nhờ người dân cho ăn 06/09/2025 17:53

(PLO)- Một con vượn má vàng đực, nặng khoảng 3,5 kg, xuất hiện nhiều ngày tại xã Tân Nhựt (TP.HCM) đã được Chi cục Kiểm lâm phối hợp người dân bắt giữ, đưa về chăm sóc theo quy định.

Ngày 6-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã bắt được một con vượn xuất hiện phía sau nhà dân ở ấp 38, xã Tân Nhựt.

Trước đó, người dân khu vực ấp phát hiện con vượn có lông màu đen, má vàng, thường xuyên di chuyển quanh khu vực nhà dân, khi đói thì tự tìm thức ăn và được người dân cho trái cây, rau quả.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã có mặt ở khu vực tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Con vượn sau đó lại xuất hiện và được người dân cho thức ăn như chuối, dưa leo, bánh...

Con vượn má vàng xuất hiện ở khu vực dân cư ở xã Tân Nhựt. Ảnh: HT

Đến ngày 6-9, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc con vượn xuất hiện trở lại, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức tìm kiếm và triển khai biện pháp bắn gây mê, đưa con vượn về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm đã tìm, bắn thuốc mê con vượn để đưa về chăm sóc, cứu hộ. Ảnh: HT

Qua xác định ban đầu, đây là vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae), giới tính đực, nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Con vượn má vàng được đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định. Ảnh: HT

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận ba con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu (ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) tự nguyện giao nộp. Ba con khỉ gồm khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB theo danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Các cá thể này đã được gây mê, đưa về chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.