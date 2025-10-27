TP.HCM xóa điểm đen tai nạn cuối cùng, chuẩn bị mở rộng cầu Kênh Một Tấn 27/10/2025 16:14

(PLO)- TP.HCM chính thức xóa điểm đen tai nạn giao thông trên cầu Kênh Một Tấn, dự kiến khởi công mở rộng cầu vào quý I-2026.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện toàn TP không còn điểm đen tai nạn giao thông sau khi xử lý dứt điểm khu vực cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công (phường Phước Long).

Theo sở này, cầu Kênh Một Tấn, điểm từng được xác định là khu vực thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, bắt đầu phát sinh tình trạng mất an toàn từ tháng 9-2024.

Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông TP, tại đây từng xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp khắc phục, quyết tâm xóa điểm đen triệt để.

Cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công không còn là điểm đen tai nạn.

Cụ thể, TP đã đóng 5 điểm mở dải phân cách trước lối ra vào các cơ sở, bến bãi và kho container dọc tuyến Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Liên Phường), đồng thời xóa bỏ các đường tự phát kết nối giữa hai nhánh cầu.

Hệ thống biển báo phân làn được điều chỉnh, bổ sung rõ ràng hơn, đoạn từ cầu Phú Hữu đến cầu Kênh Một Tấn làn ngoài cùng bên trái dành cho xe ô tô, trong khi làn bên phải cho phép xe mô tô 2, 3 bánh và ô tô con lưu thông...

Nhờ những biện pháp quyết liệt và đồng bộ, suốt 12 tháng qua, khu vực này không ghi nhận thêm bất kỳ vụ tai nạn nào. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức công bố xóa tên cầu Kênh Một Tấn khỏi danh sách điểm đen giao thông.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ triển khai dự án sửa chữa, mở rộng cầu Kênh Một Tấn do Trung tâm Quản lý đường bộ làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, dự kiến khởi công vào quý I-2026 và hoàn thành trong quý III cùng năm.

Song song đó, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông tại khu vực, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm duy trì sự an toàn và ổn định lâu dài.