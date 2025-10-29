Tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn 29/10/2025 15:22

(PLO)- Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường phối hợp với lực lượng địa phương phân luồng, điều tiết xe cộ.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực trước cổng trường trên địa bàn TP.HCM.

Phụ huynh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây đưa con vào trường. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường học tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra theo các văn bản của UBND TP, Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

Trường học phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức phân luồng giao thông tại cổng trường; mở cổng trường chính - phụ, tạo nhiều lối ra - vào cho phụ huynh, bố trí nơi đậu xe trong sân trường (nếu có điều kiện) vào giờ cao điểm.

Các trường vận động phụ huynh đưa đón học sinh không dừng, đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đi xe hàng ngang, không vượt đèn đỏ, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, không lạng lách, đánh võng, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng văn hoá giao thông tuân thủ luật, có khả năng xử lý tình huống, ứng xử văn minh.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục đánh giá tình hình phức tạp về an toàn giao thông vào giờ cao điểm có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Từ đó, các đơn vị khẩn trương báo cáo đúng tình hình thực tế để Sở GD&ĐT phối hợp cùng sở, ngành liên quan có biện pháp khắc phục.