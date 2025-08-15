Triển lãm trực tuyến 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do' lần đầu công bố nhiều tư liệu 15/08/2025 16:27

(PLO)- Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do có nhiều tài liệu trong số đó sẽ lần đầu tiên được công bố rộng rãi.

Ngày 15-8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức lễ công bố Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.

Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do giới thiệu tới công chúng các tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa quý giá về quá trình đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ dưới ách thực dân, cũng như hành trình xây dựng đất nước trong 80 năm độc lập.

Công chúng tham quan triễn lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đặc biệt, nhiều tài liệu trong số đó sẽ lần đầu tiên được công bố rộng rãi. Triển lãm gồm ba phần. Phần 1: Đêm đen; phần 2: Việt Nam – một dân tộc kiên cường; phần 3: 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Cuốn Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay dựa trên nhiều nguồn tư liệu để tái hiện không gian của Phủ Toàn quyền trước kia và Phủ Chủ tịch hiện nay. Không chỉ kể lịch sử hình thành một công trình kiến trúc, sách còn ghi lại những sự kiện đã diễn ra suốt hơn một thế kỷ tồn tại giữa trung tâm thủ đô – từ thời thuộc địa Đông Dương đến nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển lãm lần đầu công bố rộng rãi các tư liệu. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I bày tỏ: "Hôm nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ – chúng tôi, những người làm lưu trữ, mang trong mình một khát vọng: Khát vọng cống hiến cả trí tuệ, tâm sức và cả tình yêu để gìn giữ trọn vẹn ký ức của dân tộc và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.

Chúng tôi hiểu rằng hòa bình không phải là sự tĩnh lặng bất biến. Hòa bình là một cây đại thụ, chỉ xanh tươi khi được vun đắp mỗi ngày, bằng sự đoàn kết, sáng tạo và kiên cường. Và trong câu chuyện ấy, lưu trữ chính là cuốn sổ ký ức chung, để mỗi người dân Việt Nam có thể mở ra, tìm thấy ở đó niềm tự hào, tìm thấy bài học và nguồn cảm hứng để bước tiếp.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I cũng khẳng định: "Chúng tôi, những người làm lưu trữ, luôn nguyện đồng lòng viết tiếp trang sử hòa bình bằng công việc âm thầm nhưng đầy ý nghĩa: Bảo vệ từng chứng cứ lịch sử, thắp sáng ký ức dân tộc, để Việt Nam mãi trường tồn trên con đường “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.