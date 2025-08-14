Triệt phá nhóm làm 'chuồng cọp' lắp camera quan sát để… đánh bạc 14/08/2025 19:46

Chiều 14-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Thị Phượng cầm đầu. Nghi can Phượng (49 tuổi, trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An).

Công an bắt quả tang nhóm lắp camera quan sát để đánh bạc.

Qua nắm tình hình, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Trường Vinh phát hiện trên khu vực đường Đặng Văn Ngữ (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng cũ, nay là phường Trường Vinh) thường xuyên có nhiều người lạ mặt tụ tập, có biểu hiện đánh bạc.

Tuy nhiên, nhóm này hoạt động tinh vi, bố trí người cảnh giới, đưa đón con bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm. Tại các địa điểm đánh bạc bố trí “chuồng cọp” và lắp camera giám sát, quan sát để khi thấy công an là chạy trốn. Các con bạc chỉ được tham gia khi có người quen giới thiệu và đều bị thu giữ điện thoại nhằm tránh bị theo dõi.

Lúc 16 giờ ngày 13-8, Công an phường Trường Vinh huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi, đồng loạt đột kích, bắt quả tang Phượng và 8 người đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài phỏm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 30 triệu đồng, 9 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.