Triệt xoá tụ điểm đá gà ăn tiền với 35 người liên quan 06/04/2026 13:04

(PLO)- Kiểm tra 1 hộ dân ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, công an phát hiện 35 người đang tụ tập đá gà ăn tiền và tạm giữ gần 250 triệu đồng.

Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa triệt xoá tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn với hàng chục người liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, chiều 5-4, Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh phối hợp với Tổ điều tra hình sự số 1 và Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra hộ ông Trịnh Văn Nghiệp, tại ấp 4. Qua đó công an phát hiện có 35 người đang tụ tập tổ chức đá gà được thua bằng tiền.

35 người tụ tập đá gà ăn tiền bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 con gà, 08 cặp cựa sắt, 06 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ; 36 xe mô tô và gần 250 triệu đồng tiền mặt trên người những người.

Bước đầu công an xác định tụ điểm đánh bạc này do đối tượng NTP )49 tuổi, ngụ phường Trung An) tổ chức.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.