Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai trả lại gần 1,3 tỉ do thu sai quy định 27/01/2026 10:31

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai trả lại gần 1,3 tỉ đồng cho sinh viên vì thu tiền không đúng quy định.

Ngày 26-1, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các khoản thu lệ phí của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh Đồng Nai bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo quy định, việc xét tốt nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của trường.

Vì vậy, phòng đào tạo tham mưu nhà trường mức thu xét tốt nghiệp và việc thu tiền xét tốt nghiệp của trường là không có sơ sở pháp lý.

Cụ thể, trong các năm từ 2021 đến 2023, nhà trường thực hiện thu đối với sinh viên tốt nghiệp không có chế độ miễn giảm khi xét tốt nghiệp.

Năm học từ 2021 đến 2024 nhà trường đã thu 120.000 đồng/sinh viên tốt nghiệp đúng hạn và 200.000 đồng/sinh viên rớt tốt nghiệp của năm trước với hơn 2.500 sinh viên tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Số tiền này nhà trường đã chi cho Hội đồng xét tốt nghiệp gần 310 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai công bố Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các khoản thu lệ phí của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. Ảnh: TTĐN.

Ngoài ra, Kết luận Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh/học kỳ về tăng tiết đối với học sinh lớp trung cấp (lớp 10, 11, 12) vừa học chương trình giáo dục phổ thông vừa học nghề sai quy định với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Số tiền này nhà trường chi cho giáo viên, chi phụ cấp cho cá nhân có đóng góp trong công tác quản lý nhà trường tổng số tiền là hơn 630 triệu đồng.

Như vậy, theo kết luận Thanh tra tỉnh Đồng Nai thì Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai trong 3 năm học từ 2021 đến 2024 nhà trường thu tiền ôn thi tốt nghiệp, tiền tăng tiết với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng .

Từ những việc thu tiền không đúng quy định của Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai trong quá trình quản lý, điều hành từ năm 2021 đến năm 2023 thiếu kiểm tra, để thu tiền không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai trả lại cho sinh viên số tiền hơn 545 triệu đồng đã thu tiền xét tốt nghiệp của sinh viên không đúng quy định. Nhà trường tổ chức trả lại cho sinh viên số tiền gần 750 triệu đồng đã thu tiền tăng tiết của sinh viên không đúng quy định.