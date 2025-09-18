Trường không cho học sinh dùng điện thoại: Phụ huynh gửi lời cảm ơn 18/09/2025 16:07

Tại hội thảo, nhiều mô hình, cách làm hay nhằm hạn chế cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường đã được chia sẻ.

Những giờ ra chơi ngập tràn niềm vui

Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, cho biết, năm học 2024-2025 trường mạnh dạn thực hiện chủ trương không cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường.

Lý do, vào giờ ra chơi, nhiều em chỉ chăm chú vào điện thoại, sống trong thế giới ảo, ít khi trò chuyện, tương tác với bạn bè, thầy cô. Những hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giữa giờ bị bỏ ngỏ, không ít em sa đà vào mạng xã hội, bình luận tiêu cực, nói xấu, thậm chí xúc phạm lẫn nhau.

Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NQ

Trường đã lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giáo viên, tham khảo ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện cấm điện thoại trong trường học. Tuy nhiên, khi triển khai, bên cạnh một số em khó chịu, nhiều em bày tỏ lo ngại về khó khăn khi cần liên hệ với cha mẹ, bỏ lỡ thông tin quan trọng, không có phương tiện tìm kiếm thông tin phục vụ học tập...

Học sinh Trường THPT Thạnh Lộc dùng điện thoại bàn gọi điện về cho gia đình. Ảnh: NTCC

Để giải quyết các vấn đề trên, trường đã trang bị điện thoại công cộng tại phòng quản sinh phục vụ học sinh khi cần liên lạc. Không chỉ có vậy, trường còn tổ chức nhiều hoạt động như bóng chuyền, bóng rổ, câu lạc bộ âm nhạc, nhảy dây, khiêu vũ, các nhóm cờ vua, cờ tướng... để học sinh giao lưu trong giờ ra chơi, tạo không gian học tập mở.

“Trường cũng khuyến khích giáo viên cùng đồng hành với học sinh trong giờ ra chơi để tạo thêm không khí cho các em. Sau một năm triển khai, đến nay học sinh có sự tập trung trong học tập rõ rệt. Giờ ra chơi trở thành khoảng thời gian sôi nổi, năng động khi các em tăng cường giao lưu, kết nối...", ông Định chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Thạnh Lộc chơi thể thao trong giờ ra chơi. Ảnh: NTCC

Vẫn lời ông Định, về phía học sinh, đa số em khi được hỏi đều phản hồi giờ ra chơi không sử dụng điện thoại đã giúp các em vui, năng động hơn, có thời gian giao lưu và khám phá năng khiếu bản thân qua các hoạt động nhóm. Các giáo viên đánh giá học sinh vào tiết có sự hào hứng, tỉnh táo; giáo viên có điều kiện kết nối tập thể. Đặc biệt, nhiều phụ huynh đã gửi lời cảm ơn trường vì đã kiên quyết trong việc không cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học.

Còn bà Phan Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn, khu vực 3, bày tỏ: “Tôi thường đi quan sát các lớp học vào giờ ra chơi và thấy đau lòng khi học sinh chỉ ngồi dán mắt vào điện thoại. Tôi đã vào tận lớp nhắc nhở nhưng rồi đâu lại vào đó", bà Hạnh nói.

Bà Phan Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn, khu vực 3 chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NQ

Để hạn chế tình trạng này, Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã họp, tìm giải pháp làm sao giờ ra chơi không còn điện thoại. “Chúng tôi tận dụng giờ ra chơi để tổ chức các phong trào thi đua từ giải bóng đá, bóng rổ cho nam và nữ. Mỗi giờ chơi sẽ thi đấu một trận, có lịch cụ thể. Các đội thi đấu sẽ xuống sân trước 5 phút để chuẩn bị, khởi động" - bà Hạnh nói.

Với những em không thích thể thao có thể tham gia phong trào thi đua nghiên cứu học liệu hiệu quả trên thư viện, hoặc hát cùng nhau qua loa tay...

"Sau một thời gian triển khai, học sinh của trường hầu như không còn dùng điện thoại trong giờ ra chơi. Mỗi lớp học đều được trang bị một điện thoại để các em liên hệ với gia đình, người thân khi cần", bà Hạnh nói thêm.

Góp phần hạn chế điện thoại trong trường học, em Trần Thị Ngọc Giàu, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, TP.HCM, chia sẻ với vai trò trưởng câu lạc bộ âm nhạc, em đã triển khai nhiều hoạt động biểu diễn âm nhạc sân trường, phát thanh ca khúc theo chủ đề và chiếu MV, video giáo dục trên màn hình LED của trường. Tiếp đó là mô hình thư viện mở của trường với khẩu hiệu “Mở một trang sách – Đóng một màn hình". Không gian thư viện rất rộng rãi, các em được tổ chức thảo luận sách, giới thiệu sách trong 60 giây, có chấm điểm và phần thưởng... rất thú vị.

Thượng tá Trần Văn Đông - Phó Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA03) trò chuyện với học sinh. Ảnh: NQ

Sẽ hạn chế điện thoại vào giờ ra chơi từ năm 2026

Thượng tá Trần Văn Đông - Phó Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA03) chia sẻ, hiện 74% dân số Việt Nam có sử dụng mạng điện thoại di động. Trong đó, khoảng 93% thuê bao điện thoại có dùng mạng xã hội, nhiều nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Đặc biệt các nhóm tuổi dưới 13, từ 13-18 tuổi và từ 18-26 tuổi, thời gian trung bình dùng mạng xã hội là 6,2 giờ/ngày.

Theo ông Đông, lạm dụng mạng xã hội dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online diễn ra nhiều trong thời gian gần đây. Ngoài ra, nạn bắt nạt trên mạng, đưa tin độc, xấu, xâm phạm đời tư, nói xấu nhau, hẹn nhau ra ngoài dùng bạo lực "giải quyết"… đều bắt nguồn từ mạng xã hội.

"Trước đây, phụ huynh thấy con suốt ngày đi chơi nên tìm cách kéo con vào bàn học. Ngày nay, giờ ra chơi học sinh cứ ôm lấy điện thoại, thầy cô, phụ huynh phải tìm cách kéo các em xuống sân vận động, thư viện... Tôi cho rằng hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi là phù hợp”, ông Đông nhấn mạnh.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo về hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi từ tháng 10 với 16 trường, sau đó triển khai đại trà từ tháng 1-2026.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, Sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết mô hình này ở một số nước cho thấy hiệu quả rõ. Cụ thể, tại Phần Lan, học sinh được khuyến khích vận động ngoài trời thay vì sử dụng điện thoại. Trường học thiết kế nhiều không gian mở để trẻ tự chơi và tự học.

Hay tại Nhật Bản, trường học yêu cầu học sinh cất điện thoại ngay từ cổng trường, giờ ra chơi dành cho thể dục, hoạt động câu lạc bộ. Còn Hàn Quốc triển khai công nghệ trong lớp học nhưng lại nghiêm cấm điện thoại trong giờ ra chơi. Singapore giáo dục học sinh về sức khoẻ mạng, tổ chức giờ ra chơi xanh và các hoạt động chăm sóc cây...

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đặt vấn đề làm sao giờ ra chơi phải là thời gian để học sinh xả được những mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều trường đã cấm học sinh dùng điện thoại trong khuôn viên song cách làm này còn cứng nhắc dù xuất phát từ mong muốn tạo môi trường học đường lành mạnh.

"Không phải cấm mà là hạn chế và giáo dục sao học sinh chủ động sử dụng điện thoại đúng cách, không ảnh hưởng đến việc học. Nếu học sinh có nhu cầu liên hệ với gia đình, phụ huynh, nhà trường phải đảm bảo được" - ông Hiếu nói.