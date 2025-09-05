Truy tố 24 bị can liên quan đến sai phạm bồi thường dự án sân bay Long Thành 05/09/2025 10:48

(PLO)- Tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước do sai phạm từ 13 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư gây ra là hơn 23,7 tỉ đồng...

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 24 bị can có các hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ" - liên quan đến bồi thường dự án sân bay Long Thành. Trong đó có 22 bị can là cán bộ UBND xã, UBND huyện Long Thành (cũ).

Các bị can bị truy tố về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", gồm: Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, Chủ tịch Hội đồng bồi thường cùng lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Quỹ đất huyện Long Thành cũ, gồm: Lê Văn Hùng, Giám đốc; Nguyễn Long Châu và Nguyễn Văn Thạo đều là Phó giám đốc, Trần Nhật Linh, Nguyễn Thái Bình, Lý Thanh Bình, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trung và Lê Nguyễn Hoàng Ân đều là cán bộ Trung tâm.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có: Nguyễn Tuấn Đức – Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, Dương Ngọc Đức và Hoàng Hữu Minh đều là phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (cũ), Dương Văn Hoàng – công chức Phòng Tư pháp huyện, Nguyễn Tấn Biên và Thái Thành Trọng đều là công chức địa chính xây dựng xã Lộc An (cũ), Lâm Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Bình Sơn (cũ), Nguyễn Thiệu Thành - Trưởng phòng Nông nghiệp và môi trường huyện, Nguyễn Tất Đạt – Phó chủ tịch UBND thị trấn Long Thành, Trương Hoàng Tân- Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Thành và Nguyễn Văn Bế làm nghề tự do.

Bị can Vũ Đức Công - Cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn, Nguyễn Thanh Văn - Trưởng ban Nhân dân ấp Suối trầu 3 (xã Bình Sơn) tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và "nhận hối lộ".

Riêng bị can Nguyễn Hải Lăng bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT thu giữ tài liệu liên quan đến vụ án trong quá trình điều tra. Ảnh: VH.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án xây dựng Sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn mặc dù không có hồ sơ quản lý đất đai và không lấy ý kiến những người sinh sống cùng thời điểm để làm căn cứ bồi thường.

Mặc dù những hộ dân này không đủ điều kiện bồi thường nhưng các cán bộ xã vẫn xác nhận có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất để đủ điều kiện bồi thường.

Sau đó, căn cứ vào giấy xác nhận của xã, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành và UBND huyện Long Thành đã ban hành các quyết định để bồi thường với trường hợp này gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước do sai phạm từ 13 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư gây ra là hơn 23,7 tỉ đồng. Trong đó cơ quan công an còn các bị can sai phạm trong quá trình chi tiền hỗ trợ nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ dân, gây thiệt hại ngân sách hơn 15 tỉ đồng.

Về hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Giữa tháng 6-2020, Vũ Đức Công - cán bộ địa chính xã Bình Sơn báo cho Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường. Lúc này Lăng gọi cho ông Nguyễn Thanh Văn - Trưởng ấp Suối Trầu 3 nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Lăng đã đưa cho Công, Văn mỗi người 50 triệu để làm hồ sơ khống. Hội đồng bồi thường huyện Long Thành dựa trên xác nhận của chính quyền cơ sở đã phê duyệt phương án bồi thường không đúng quy định thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỉ đồng.