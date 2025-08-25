Từ 0 giờ đêm nay, người đi ô tô qua đường Nguyễn Huệ, TP.HCM cần lưu ý 25/08/2025 19:58

(PLO)- Điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố phục vụ Chương trình "Ngày hội Văn hóa và Thể thao", người đi ô tô qua đường Nguyễn Huệ cần lưu ý.

Ngày 25-8, Phòng CSGT (PC08) – Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo PC 08, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình Ngày hội Văn Hóa và Thể thao trên địa bàn TP.

Thời gian điều chỉnh bắt đầu từ 0 giờ ngày 25-8-2025 đến hết ngày 30-8-2025.

﻿ ﻿ Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông tại làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur). Ảnh: NHƯ NGỌC

Lộ trình thay thế: Người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

PC08 cũng cho biết căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.