Từ 0 giờ đêm nay, người lưu thông qua đường Lê Duẩn, TP.HCM cần chú ý 14/08/2025 19:29

(PLO)- Việc điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường ở trung tâm TP, trong đó có đoạn đường Lê Duẩn nhằm phục vụ hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), Ngày Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước".

Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn TP.HCM, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo như sau:

Tạm ngưng các phương tiện quá trình thi công và tổng duyệt

Từ 0 giờ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 17-8-2025: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Lộ trình thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur – Alexandre De Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàn Thuyên - Pasteur.

Tạm ngưng lưu thông phục vụ chương trình chính thức

Từ 4 giờ ngày 16-8-2025 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7 giờ 30) cùng ngày: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes) và đường Alexandre De Rhodes.

Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch – Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch.

+ Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes.

+ Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình chương trình đi bộ: Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi – rẽ phải Pasteur – về đích trên đường Lê Duẩn.

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ

Đối với lộ trình lưu thông thay thế, Phòng CSGT cũng lưu ý các phương tiện chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Công an TP.HCM cũng lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT, Công an TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.