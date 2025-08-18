Từ 6 giờ sáng mai, tạm ngưng lưu thông trên 1 số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM 18/08/2025 21:16

(PLO)- Từ 6 giờ đến 9 giờ sáng mai (ngày 19-8), người dân lưu ý các phương tiện sẽ không được phép lưu thông trên một số đoạn đường ở trung tâm TP.HCM.

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường ở khu vực trung tâm TP. Việc điều chỉnh này nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn TP, PC08 thông báo tạm ngưng các phương tiện lưu thông phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Chợ Quán, TP.HCM.

Cụ thể, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 19-8-2025 tạm ngưng lưu thông các phương tiện vào đường Trần Phú đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

Lộ trình thay thế:

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Trần Phú - Trần Bình Trọng - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ: Trần Phú - Trần Bình Trọng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ.

Tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường ở trung tâm TP để phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Sài Gòn﻿. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đồng thời, tạm ngưng các phương tiện lưu thông phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Sài Gòn, TP.HCM.

Từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 19-8-2025: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi) và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn).

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lê Lợi.

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tôn: Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức sự kiện cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.