Từ bệ đỡ Nghị quyết 57, có doanh nghiệp tự thiết kế chip ADC chỉ trong 6 tháng 03/07/2025 11:23

CT Group là Doanh nghiệp thể hiện tinh thần quyết liệt khi triển khai Nghị quyết 57, nổi bật là chip ADC đầu tiên do người Việt tự phát triển chỉ trong 6 tháng - một kỷ lục, mở đường cho ứng dụng trong quốc phòng, AI, UAV và thiết bị thông minh.

Đây là bước đi chiến lược trong hành trình tự chủ công nghệ lõi. Theo đó, tập đoàn đang triển khai hệ thống trung tâm thiết kế chip (chip design house) tập trung vào nghiên cứu và phát triển chip AI, IoT và các dòng chip ứng dụng trong các lĩnh vực mũi nhọn như UAV, quốc phòng, 5G/6G, cảm biến...

“Lần đầu tiên ra mắt bản thiết kế chip ADC, là một con chip rất là quan trọng đối với Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết 57. Thường thì con chip này phải mất 2 năm mới làm xong, nhưng chúng tôi đã bám trụ, rút xuống chỉ còn 6 tháng để kịp theo tinh thần của Nghị quyết 57”, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group nói.

CT Group còn tiên phong phát triển UAV lưỡng dụng, tích hợp công nghệ LiDAR, BIM để giám sát công trình, quản lý đất đai và kiểm tra an toàn xây dựng.

Đặc biệt, các công nghệ số do CT Group phát triển còn hỗ trợ chính quyền địa phương trong bối cảnh sáp nhập, tinh gọn bộ máy và chủ trương bỏ giấy phép xây dựng.

Nhờ nền tảng Digital Twin, cùng UAV, AI và BIM, doanh nghiệp này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đáp ứng chủ trương hiện đại hóa công tác giám sát, minh bạch hóa và kiểm soát chất lượng xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải) và ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group tại Lễ ra mắt bản thiết kế chip IoT của người Việt.

Ngoài chip ADC và UAV, CT Group đã phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, hệ thống giám sát tự động ứng dụng AI, thiết bị IoT, nền tảng đô thị thông minh và module cảm biến thế hệ mới.

Tập đoàn đã đưa 6 nhóm ngành công nghệ chiến lược vào danh mục sản phẩm quốc gia: bán dẫn, viễn thông 6G, UAV, liệu pháp Gen và tế bào, kinh tế không gian cận biên và chuyển đổi số. Dự án Digital Twin 15 cung cấp trục dữ liệu lớn nhất cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực quản trị và giám sát.

Ngoài ra, cũng từ Nghị quyết 57, CT Innovation Hub 4.0 được phát triển như hệ sinh thái đổi mới toàn diện, kết nối ý tưởng, nghiên cứu và thương mại hóa. Tập đoàn xây dựng mạng lưới hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, hợp tác với Viện AI và Đại học Fulbright Việt Nam, tạo nền tảng nghiên cứu vững chắc.

Trong 6 tháng, CT Semiconductor (thành viên của CT Group) đã hoàn thành 2 khóa “Train for the Trainer” đào tạo kỹ thuật viên ATP chip bán dẫn tại NIC Hòa Lạc. Các dự án như Khu công nghệ số tập trung, Space Ship One, Cụm công nghiệp Công nghệ cao Bắc Tân Uyên và Công viên Khoa học – Văn hóa sinh thái Hồ Vĩnh Lộc cũng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hạ tầng khoa học – công nghệ quốc gia.

Doanh nghiệp này kiên định chiến lược phát triển công nghệ lõi 4.0 như: bán dẫn; Trí tuệ nhân tạo; UAV; Tiền số xanh; Sàn tín chỉ carbon; Nhà xếp không phát thải; Ô tô điện – tàu điện; Máy tính lượng tử; Năng lượng mới và Gen và Tế bào.

“Những bước đi chiến lược của CT Group - từ thiết kế chip AI, IoT, UAV,… đến đóng gói, kiểm thử, là minh chứng rõ nét cho phát huy nguồn lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam. Việc ra mắt thiết kế chip ADC không chỉ là niềm tự hào riêng của CT Group mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn tầm quốc tế.”, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt bản thiết kế chip IoT của người Việt gần đây.

Ngoài các sản phẩm công nghệ, CT Group còn tổ chức loạt Chương trình “Ngày hội Tuổi trẻ & Nghị quyết 57” được thiết kế dành riêng cho sinh viên có khát vọng đổi mới sáng tạo. Chương trình đã thu hút hơn hàng ngàn sinh viên xuất sắc từ Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM…