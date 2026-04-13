Từ clip trên mạng xã hội, CSGT truy ra người chạy xe máy bốc đầu, rú ga 13/04/2026 16:53

(PLO)- Cảnh sát giao thông (CSGT) tại Đắk Lắk đã xác minh, xử lý một thanh niên bốc đầu xe máy, quay clip đăng mạng xã hội để câu view.

Ngày 13-4, Tổ CSGT địa bàn Ea H’leo (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa xác minh, xử lý một thanh niên rú ga, bốc đầu xe máy rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Nam thanh niên bị xử lý vì chạy xe, bốc đầu rồi quay clip đăng lên mạng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Tổ CSGT địa bàn Ea H’leo phát hiện nhiều clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, bốc đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên mạng xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSGT xác minh và làm rõ người điều khiển phương tiện là YBK (18 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, YBK khai nhận ngày 1-4 đã điều khiển xe máy biển số 34M2-3542 lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Ea H’leo. Trong quá trình di chuyển, thanh niên này đã bốc đầu xe và nhờ người quay clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm “câu view, câu like”.

Sau khi làm việc với CSGT, YBK thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và lập hồ sơ để xử lý người vi phạm theo quy định.