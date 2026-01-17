Từ năm 2026, ai được TP.HCM hỗ trợ 80% tiền đóng BHXH tự nguyện? 17/01/2026 15:11

(PLO)- Người thuộc hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, đồng thời được ngân sách TP.HCM hỗ trợ thêm 30%.

Trao đổi với PLO ngày 17-1, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, từ năm 2026, người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao hơn nhờ chính sách hỗ trợ kép từ ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Cụ thể, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho hai nhóm đối tượng là người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Theo nghị quyết này, ngoài phần hỗ trợ của ngân sách trung ương theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ bổ sung 30% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo và 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo, tính trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Người nghèo TP.HCM được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXH TP.HCM

Theo Nghị định 159/2025/NĐ của Chính phủ, từ ngày 1-7-2025, ngân sách trung ương hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo từng nhóm đối tượng, với mức từ 20% đến 50%.

Trong đó, người thuộc hộ nghèo và người sinh sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ 50%; hộ cận nghèo được hỗ trợ 40%; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30%; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 20%.

Như vậy, khi cộng gộp hai nguồn hỗ trợ, người thuộc hộ nghèo tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ tới 80% mức đóng BHXH tự nguyện, còn người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65%.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.